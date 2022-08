Cum vrea ANAF să-i prindă pe cei care fac comerț online și nu-și declară veniturile

ANAF a lansat în dezbatere publică un formular electronic, pe care companiile trebuie să îl completeze lunar. Experții spun că demersul ar putea stopa evaziunea fiscală în acest domeniu.

Curier: ”Acestea mai sunt livrările de astăzi. Astea, surprinzător, mai sunt și în spate câteva, cred că sunt peste 60 la sută cu încasare”.

Mai bine de bine de jumătate din coletele pe care Lucian le livrează în fiecare zi sunt cu plata ramburs. În scurt timp, firma de curierat la care lucrează va fi obligată să trimită lunar la ANAF toate informațiile referitoare la pachetele plătite la livrare.

Lansat în dezbatere publică, Formularul 395 va furniza date esențiale despre expeditor și destinatar.

Cele mai importante informații din acest formular pe care firmele de curierat trebuie să îl completeze sunt legate de expeditor. Aici apar date referitoare la transport, valoarea produsului, nume, prenume și, cel mai important, codul de identificare fiscală.

Practic, dovada faptului că persoana în cauză, vânzătorul, are o firmă și își declară veniturile.

ANAF vrea să verifice veniturile obținute de cei care vând online

Așadar, este un semnal de alarmă pentru persoanele fizice care fac comerț online pe diferite platforme de anunțuri, inclusiv pe rețele de socializare, însă nu sunt înregistrate fiscal.

Într-un răspuns pentru Știrile PRO TV, autoritățile au menționat că acest formular ajută la verificarea veniturilor obținute efectiv și cele declarate, astfel încât să combată faptele de evaziune fiscală.

Valentina Saygo, analist fiscal: ”ANAF vrea să știe care sunt vânzătorii pe internet care încasează cash pentru bunurile vândute prin intermediul curierilor. Una este să îți faci curățenie în casă, în dulap, în haine și să vinzi sporadic câte un obiect, două. Alta este cei care au făcut un business din așa ceva pe persoană fizică. Am cumpărat flori de pe internet și nu am primit factură, am cumpărat ghivece, am cumpărat anumite bunuri și am văzut că nu sunt facturabile. Mici businessuri, mici activități financiare care nu sunt fiscalizate”.

Companiile de curierat sprijină măsura, însă spun că formularul trebuie îmbunătățit.

Adriana Manu, firmă de curierat: ”Sunt câmpuri care mai au nevoie de ajustări, persoanele fizice vor trebui identificate și acolo trebuie să găsim modalități de a le înregistra fără a le cere date cu caracter personal, fără să le cerem CNP-ul”.

Comerțul online a explodat în România în pandemie

Statele din Europa de Est preferă încă plățile în numerar, spun specialiștii. Aproximativ 60 la sută din coletele care se livrează zilnic în România provin de la furnizori din țară și sunt cu plata ramburs.

”Ceva pentru copii, pentru școală. Am plătit cash. Mi se pare mai sigur și parcă zic că dacă plătesc așa (online) nu se duce acolo unde trebuie și nu suntem siguri”.

Lucian Oprea, curier: ”Clienții încă preferă plata cash. E mult mai sigură. Mai sunt cazuri care ne solicită plata cu cardul la livrare”.

Bianca Alan, director financiar firmă de curierat: ”Suntem puțin departe comparativ cu zona de Vest a Europei, unde lucrurile funcționează altfel, coletele sunt preplătite, fie se plătesc cu cardul, nu există noțiunea de cash la curier, dar mai avem de lucru în această direcție”.

În România, comerțul online a explodat în pandemie. Anul acesta va trece de 6,8 miliarde de euro, în creștere cu 18 la sută față de 2021, estimează analiștii.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , , Dată publicare: 24-08-2022 20:05