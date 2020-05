Cum arată linia de cale ferată dintre aeroport şi Gara de Nord. Ministrul Transporturilor, despre stadiul lucrărilor

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a verificat, miercuri, stadiul lucrărilor la modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Aeroportul Henri Coandă Otopeni și a Corpurilor A și B, plus Rotonda Aeroportului Băneasa.

Bode a fost însoțit de Gheorghe Popescu, consilier onorific al Prim-ministrului, Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului, și secretarul de stat Ionel Scrioșteanu.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor, în cazul liniei de cale ferată rapidă se înregistrează un stadiu fizic al lucrărilor de aproximativ 65%, în condițiile în care în ultima perioadă au fost implementate o serie de măsuri necesare pentru protecția sănătății muncitorilor pentru a evita infectarea cu noul coronavirus.

„Este un obiectiv extrem de important al ministerului și al Companiei CFR Infrastructură, primul finalizat de la zero după foarte mulți ani. Am văzut că lucrurile au evoluat foarte mult de ultima mea vizită aici. Am vrut să văd stadiul lucrărilor și totodată să-i dau o veste bună constructorului și anume aceea că a fost deblocat un obstacol foarte important în construcția acestui obiectiv prin semnarea acordului dintre CFR Infrastructură și societatea care deține hotelul, obiectiv care se află în aproprierea culoarul liniei de cale ferată. Din acest moment, antreprenorul nu mai are niciun obstacol și nici scuze să nu se încadreze în termenul contractual. Termenul asumat este sfârșitul lunii august 2020. Văd că pe șantier există o mobilizare foarte bună, cu un stadiu fizic de aproximativ 65%” , a declarat Lucian Bode.

În ceea ce privește reabilitarea si refuncționalizarea interioarelor Corpurilor A și B, dar și Rotonda de la Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu, obiectiv al cărui contract de proiectare și execuție se ridică la valoarea de 55.524.200 lei + TVA, se înregistrează un stadiu fizic al lucrărilor de peste 25%.

Potrivit sursei citate, în condițiile amânării organizării Campionatului European de Fotbal 2020, s-a renunțat la strategia de a finaliza în primă fază corpurile A și B și au fost demarate toate lucrările prevăzute în contract. Astfel, potrivit graficului de lucrări, termenul de finalizare este stabilit pentru luna octombrie 2020.

“Am văzut că sunteți mobilizați și odată cu schimbarea strategiei, generată de amânarea Campionatului European de Fotbal, ați ales să atacați toate fazele, care constau în reabilitarea Corpurilor A și B plus Rotonda. La acest moment lucrările de demolare, de consolidare, compartimentări ușoare și relocări au un stadiu fizic avansat și am certitudinea că asocierea câștigătoare are toate premisele să respecte termenul de finalizare și recepție a întreg obiectivului, care este octombrie 2020”, a mai spus ministrul Bode.