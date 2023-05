Cel mai important proiect din centrul Bucureștiului. Lucrările la planșeul din Piața Unirii ar putea începe abia în 2024

Deocamdată, a fost lansată licitația pentru firmele care doresc să lucreze la cel mai important proiect din centrul Bucureștiului.

Până pe 6 iunie se pot depune ofertele. Câștigătorul va avea la dispoziție nouă luni pentru a livra un proiect tehnic și, în cel mai fericit caz, după aceea ar putea demara reparațiile. Până atunci, în zonă a fost restricționat traficul mașinilor mai grele de 3,5 tone.

Lat de 32 de metri și lung de 360, planșeul din beton străbate Piața Unirii pe diagonală, din zona Hanul lui Manuc până la Horoscop.

Imediat sub el, la o adâncime estimativă de cinci metri, se intersectează - în zona Bibliotecii Naționale - cu pasajul rutier proaspăt renovat. Sub pasaj curge râul Dâmbovița, sub care se află caseta de colectare a apelor uzate. Iar la aproximativ 20-30 de metri sub pământ trece magistrala 2 de metrou.

Puțin mai sus - și orientate oarecum paralel cu albia Dâmboviței - trec în subteran și magistralele 1 și 3 de metrou.

Planșeul de deasupra e șubred, conform expertizelor, iar pe el trec zilnic peste 50.000 de mașini, potrivit estimării valorilor de trafic date de CNAIR.

Având în vedere pericolul mare de prăbușire, la sfârșitul săptămânii trecute, Guvernul a dat o ordonanță de urgență prin care a acordat sprijin de la bugetul de stat în valoare de 750 de milioane de lei - adică echivalentul a 150 de milioane de euro - pentru finanțarea lucrărilor de consolidare a planșeului. În luna aprilie a început și licitația. Lucrările ar putea demara în vara anului viitor.

La sfârșitul lunii martie, autoritățile au interzis circulația mașinilor cu o greutate mai mare de 3,5 tone în zona planșeului. Cu toate astea, numai în această dimineață mai multi șoferi au fost amendați cu 870 de lei, pentru că au ignorat indicatorul rutier care le interzice accesul.

Șoferul unei platforme a fost tras pe dreapta de polițiștii de la rutieră, pentru că a intrat în zona planșeului Unirii, deși a depășit cu mult greutatea de 3,5 tone. Întreg ansamblul, adică platforma și cele două mașini pe care le transportă, au peste șapte tone, spun polițiștii de la rutieră.

Polițist: ”Am rugămintea, când aveți acest ansamblu de vehicule, să evitați această zonă, pentru că este interzis, dacă sunteți doar cu platforma aveți dreptul, dar nu și cu remorca, da?”

Șofer: „Am greșit, efectiv, traseul. M-am încadrat greșit la prima intersecție...”

Lucrările de consolidare a pasajului ar putea afecta inclusiv Fântâna de la Unirii, care ar trebui mutată, spun cei care s-au ocupat de expertiză.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 09-05-2023 19:33