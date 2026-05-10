Creșterea vine în contextul în care autoritățile argentiniene încearcă să reconstituie traseul unui cuplu care a călătorit extensiv în țară și care a murit ulterior în timpul focarului de virus de pe nava de croazieră MV Hondius. Vasul a plecat din portul Ushuaia, în sudul țării, pe 1 aprilie și se îndreaptă în prezent spre Insulele Canare, scrie CNN.

Se estimează că va ajunge în portul industrial Granadilla din Tenerife în dimineața zilei de duminică.

Experții pun creșterea cazurilor pe seama schimbărilor climatice și a distrugerii habitatelor, boala fiind de obicei cauzată de expunerea la urina sau fecalele rozătoarelor infectate.

Sezonul actual, început în iunie 2025, a înregistrat deja 101 cazuri confirmate de hantavirus, potrivit Ministerului Sănătății din Argentina, comparativ cu doar 57 în aceeași perioadă a sezonului trecut.

Nu doar numărul cazurilor este neobișnuit de mare, ci și rata mortalității, care a crescut cu 10 puncte procentuale față de anul anterior.

Aceste cifre nu includ focarul de pe nava MV Hondius, a cărui origine rămâne necunoscută.

Deși în ultimele decenii nu au fost raportate cazuri de hantavirus în Ushuaia, virusul este endemic în alte regiuni ale țării.

Autoritățile cred că cuplul a vizitat mai multe zone din Argentina, traversând în repetate rânduri granița cu Chile și ajungând inclusiv în Uruguay, înainte de a se îmbarca pe vas.

Patru regiuni geografice din Argentina sunt considerate zone cu risc ridicat de infectare: nord-vestul (provinciile Salta, Jujuy și Tucumán), nord-estul (Misiones, Formosa și Chaco), centrul (Buenos Aires, Santa Fe și Entre Ríos) și sudul (Neuquén, Río Negro și Chubut).

Se crede că cei doi turiști olandezi care au murit pe navă au vizitat atât regiunea Misiones, cât și Neuquén.

Timp de mulți ani, hantavirusul a fost asociat cu Patagonia, în sudul Argentinei, după un focar grav din 2018 care a ucis 11 persoane și a infectat zeci.

În acest sezon însă, majoritatea cazurilor au fost raportate în zona centrală a țării, provincia Buenos Aires înregistrând cel mai mare număr de îmbolnăviri – 42.

Focarul de pe navă a fost asociat cu tulpina andină a hantavirusului, o formă rară, dar potențial severă, care în unele cazuri se poate transmite între oameni prin contact apropiat.