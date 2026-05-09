În timp ce liderii PSD și PNL s-au atacat prin mesajele de pe rețelele sociale, președintele Nicușor Dan a dat asigurări că, într-un termen rezonabil, vom avea un guvern pro-occidental, care va avea ca obiectiv crearea bugetului pentru 2027.

Din discursul președintelui înțelegem că ne-am putea îndrepta spre un guvern minoritar ori spre un premier independent sprijinit în Parlament de partidele din fosta coaliție, sunt de părere analiștii.

După ce a discutat cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale, președintele Nicușor Dan nu are o soluție, dar rămâne optimist.

Nicușor Dan, președintele României: „România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală asumată a României și, în sensul ăsta, guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca, până în toamnă, să definească și să propună Parlamentului bugetul pe 2027.”

Scenarii pentru viitorul guvernului

Analiștii sunt de părere că mesajul transmite că, deși partidele nu au ajuns la o înțelegere să refacă fosta coaliție, există baza de pornire pentru un guvern.

Cristian Pîrvulescu, politolog: „Va exista un guvern cu sprijin parlamentar, fie un guvern minoritar, fie un guvern tehnic, de serviciu, dar sprijinit de toate partidele din coaliție printr-un protocol de colaborare parlamentară. Este cea mai simplă soluție. Dacă nu, un guvern minoritar, însă va fi foarte complicat.”

Între timp, în mesajele trimise pe Facebook cu ocazia Zilei Europei, cei doi președinți ai PNL și PSD au inserat atacuri subtile către tabăra adversă.

Ilie Bolojan: „Ani la rând, în România a supraviețuit un sistem în care unii avansau prin relații, nu prin competență. Astăzi, acest sistem reacționează pentru că reformele îi taie privilegiile și sursele de putere.”

Iar pentru PSD și Sorin Grindeanu: „Europa înseamnă muncă și rezultat, nu discursuri sterile. Construcție, măsuri lucide și prosperitate, nu tăieri haotice de venituri, aventuri economice și pauperizare!”

Discuțiile pentru formarea unui guvern vor fi reluate spre finalul săptămânii viitoare.