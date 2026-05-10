Aceasta încearcă astfel să convingă investitorii că poate rămâne independentă în fața tentativei de preluare lansate de grupul italian UniCredit, transmite Reuters.

Conflictul dintre cele două bănci durează de luni de zile şi îl opune pe CEO-ul UniCredit, Andrea Orcel, conducerii Commerzbank, într-o confruntare care a devenit un test major pentru capacitatea Germaniei de a-şi proteja sistemul bancar şi centrul financiar din Frankfurt.

Planul mai agresiv al Commerzbank vine după ce UniCredit a lansat oficial, la începutul acestei săptămâni, oferta sa de preluare, evaluată la aproximativ 37 miliarde euro.

Commerzbank a criticat public strategia UniCredit, afirmând că planul grupului italian este "vag", implică "riscuri majore de execuţie" şi foloseşte "naraţiuni înşelătoare" care subminează imaginea băncii germane.

Al treilea val de reduceri de personal din ultimii ani

Cele 3.000 de concedieri reprezintă al treilea val de reduceri de personal din ultimii ani.

Commerzbank a eliminat deja aproximativ 10.000 de posturi la începutul deceniului şi a anunţat anul trecut alte 3.900 de concedieri.

Banca estimează costuri de restructurare de aproximativ 450 milioane euro pentru noul program.

În acelaşi timp, Commerzbank şi-a îmbunătăţit obiectivele financiare pentru 2028.

Instituţia estimează acum venituri de 15 miliarde euro, faţă de ţinta anterioară de 14,2 miliarde euro, şi un profit de 4,6 miliarde euro, peste obiectivul precedent de 4,2 miliarde euro.

Tot vineri, Commerzbank a raportat un profit net trimestrial în creştere cu 9,4%, peste aşteptările analiştilor.

UniCredit deţine în prezent puţin sub 30% din Commerzbank şi susţine că banca germană nu îşi exploatează întregul potenţial, argumentând că Europa are nevoie de instituţii financiare mai mari într-un context geopolitic tot mai instabil.

În luna aprilie, Andrea Orcel a prezentat propriul său plan de restructurare pentru Commerzbank, care prevedea economii de costuri de 1,3 miliarde euro şi eliminarea a 7.000 de locuri de muncă.

Tentativa UniCredit se confruntă însă cu o opoziţie puternică în Germania. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că Germania respinge preluările "ostile şi agresive" din sectorul bancar.

"Nu aşa tratezi instituţii precum o bancă în Germania, în speţă Commerzbank. Aşa se distruge încrederea, nu se construieşte", a spus Merz.

Statul german deţine încă aproximativ 12% din Commerzbank, participaţie rămasă după salvarea băncii în timpul crizei financiare globale.

Mai mulţi politicieni şi bancheri germani cer acum Berlinului să îşi majoreze participaţia pentru a bloca avansul UniCredit.