Pasagerii, cetățeni din 23 de țări, în prezent asimptomatici, vor fi evacuați pe grupuri naționale și duși spre autobuze doar atunci când avioanele trimise să-i repatrieze vor fi pregătite să-i preia.

”Acesta NU este un nou Covid”, le-a transmis locuitorilor insulei șeful Organizației Mondiale a Sănătății, încercând să calmeze temerile.

Autoritățile sanitare prezente în portul din Tenerife au luat măsuri stricte de protecție. Odată debarcați, toți călătorii sunt obligați să poarte măști cu factor ridicat de protecție. La țărm li se fac teste, iar dacă totul este bine, vor fi îmbarcați în zboruri de repatriere către țările de origine.

Sadiya Chowdhury, Sky News: „ Ni s-a spus că vor fi folosite autobuze cu circuit închis, destinate transferului în condiții de izolare sanitară, necesare pentru siguranța șoferilor, pentru a exista o delimitare clară între ei și pasageri. Aceste autobuze îi vor transporta pe pasageri la aeroport pentru o plecare foarte rapidă.”

Marea Britanie, Statele Unite, Franța, Germania, Belgia și Irlanda au trimis avioane de repatriere, iar Uniunea Europeană a pus la dispoziție două aeronave pentru ceilalți cetățeni europeni aflați la bordul vasului.

Monica Garcia, ministrul spaniol al Sănătății: „Persoanele care debarca vor avea doar o geantă mică, sigilată, care să conțină strictul necesar: documentele de identitate, telefonul mobil, încărcătorul, articole de bază și bunuri personale. Vreau să clarific faptul că nici membrii echipajului, nici trupul persoanei decedate nu vor ajunge în Insulele Canare. Vor rămâne la bord. Nava de croazieră își va continua călătoria spre Țările de Jos, unde se va desfășura un întreg proces de dezinfectare și de gestionare a materialelor rămase, în conformitate cu protocoalele internaționale.”

Sosirea vasului de croazieră în portul Granadilla a stârnit o dezbatere în rândul localnicilor.

Tedros Ghebreyesus, directorul OMS: ”Îngrijorarea oamenilor este justificată pentru că toți am trecut prin experiența COVID-ului, mai ales în 2020. Această traumă încă ne bântuie mințile, dar vreau ca locuitorii din Tenerife să ne asculte și să aibă încredere în ce le spunem."Dr. Mari Van Kerkhove, epidemiolog specializat în boli infecţioase la Organizaţia Mondială a Sănătăţii

„Riscul pentru publicul larg este scăzut. Riscul pentru locuitorii din Insulele Canare este unul scăzut."

Până acum au fost confirmate oficial 6 cazuri de îmbolnavire, între care trei fatale, iar alte persoane, fie foști pasageri, fie persoane de contact, sunt monitorizate în izolare.