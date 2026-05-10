Toți adulții neinfectați au nevoie de acest vaccin, care previne cancerul de ficat.

La clinica de radiologie de la Institutul Clinic Fundeni, echipa medicală face radioterapie internă. Ficatul unui pacient are în interior o tumoare. Prin arteră, care o alimentează direct, medicii introduc o substanță radioactivă, care va distruge doar formațiunea. Se face prin radiologie intervențională:

Mugur Grasu, medic primar radiologie, Instit. Clinic Fundeni: „Aste ne interesează - să intrăm în vasul, care hrănește tumoarea. Nu ne interesează să blocăm vasul, ci vasul care hrănește va fi utilizat pentru utilizarea tratamentului. Ce vrem să facem este ca, prin acel ram, să ajungem astfel încât particule să fie depuse, așezate în tumoare ca să poată să facă tratamentul. E un fel de radioterapie internă”.

Tumoarea hepatică tratată prin radioterapie internă a apărut secundar infecției cu virusul hepatitic B. Această infecție nu se tratează până la vindecare, în prezent. Virusul B intră în ADN-ul celulelor din ficat. În evoluția bolii, poate apărea cancer înainte de ciroză.

Prof. univ. dr. Laura Iliescu, medicină internă, IC Fundeni: „Virusul B și virusul B cu Delta dau mai repede ciroză și cancer. Virusul B este un virusu care se integrează în genomul celulei hepatice și determină carcinogeneză. Poate face cancer din stadiul de hepatită. Viitorul pentru virusul B și B cu Delta este o combinație a unor molecule antivirale cu anticorpi monoclonali, pentru că nu am reușit să obținem vindecarea virusului B”.

La congresul Asociației Române de Hepatologie Integrată au fost prezentate terapiile viitorului aflate în cursul unor studii internaționale multicentrice. Virusul D apare doar dacă aveți virusul B.

Corespondent PRO TV: „Când faceți analizele uzuale, verificați și virusurile B și C. Analizele sunt decontate prin medicul de familie. Nu aveți infecția, vaccinați-vă împotriva virusului B, indiferent de vârsta pe care o aveți. Odată ce vă vaccinați, la fiecare 5 ani, se verifică din sânge dacă mai aveți ori nu anticorpi protectori. Nu mai aveți anticorpi, se reia schema de vaccinare. Vaccinul este recomandat adulților, ne spun medicii. Copiilor se face din a doua zi de viață, în maternitate”.

Prof. univ. dr. Laura Iliescu, medicină internă, IC Fundeni: „Este obligatoriu să se vaccineze orice persoană dacă nu are virusul B, nu poți să ai virusul delta. Există vaccin eficient. Valabilitatea vaccinului în a oferi protecție poate fi 5 ani, poate fi 7 ani, la unii nu este eficient, deci e important să îți faci determinări de markeri virali pentu virusul B și pentru virusul C”.

Dacă aveți infecție cu virus B, tratamentul este toată viață. Medicii vă recomandă să nu îl întrerupeți, odată început.

Prof. univ. dr. Laura Iliescu, medicină internă, IC Fundeni: „Dacă ai început tratamentul, este absolut necesar să îl iei toată viața. Este mult mai rău să oprești după ce ai făcut 6 luni tratment, aasta face ca viremia să crească, să scadă, răpsunsul din partea ficatuui e inflamația, cresc transaminazele, iar acest răspuns repetat duce la fibrogeneză, deci alt mecanism care duce la cancer, deci e foarte periculos să nu îți duci tratamentul. Foarte mulți nu înteleg acest lucru”.

Vaccinul împotriva virusului B se ia cu rețetă de la medicul de familie. Este recomandat atât copiilor cât și adulților. Vaccinul previne cancerul de ficat. Cancerul de ficat nu apare într-un ficat sănătos, ci doar într-un ficat afectat fie de virusurile B și C, fie de grăsime.