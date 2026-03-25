Ce nume a primit inuitul pentru care un preot român a mers în Groenlanda ca să-l boteze. Doar 2 români mai trăiesc aici

Tânărul inuit pentru care preotul român Macarie Drăgoi a mers până în Groenlanda ca să-l boteze a primit numele lui Cleopa, părintele de la Sihăstria canonizat în 2025. Groenlandezul în vârstă de 18 ani se numește acum Cleopa Qillaq, potrivit preotului care este și Episcop al Europei de Nord.

În postarea de pe pagina sa de Facebook, episcopul precizează că, în prezent, doar 2 români mai trăiesc în Groenlanda, față de 12 câți erau în anii trecuți.

”În mijlocul ghețarilor și al nămeților, am întâlnit suflete calde, atât dintre localnicii inuiți, cât și a doi compatrioți - se pare că sunt singurii rămași aici dintre cei 12 români de odinioară care locuiau în Groenlanda, risipiți pe aceste meleaguri înghețate. Însoțit din Scandinavia de ucenicul meu preot Tudor, continuăm slujirea misionară, săvârșind Dumnezeiasca Liturghie și botezând băștinașii”, a scris preotul Macarie.