Ce nume a primit inuitul pentru care un preot român a mers în Groenlanda ca să-l boteze. Doar 2 români mai trăiesc aici

Soluția găsită de numeroși români după scumpirea carburanților. Platformele de ride-sharing pierd clienți
Inuitul pentru care preotul Macarie Drăgoi s-a dus până în Groenlanda ca să-l boteze a primit numele lui Cleopa, părintele de la Sihăstria aflat printre cele mai iubite fețe duhovnicești ale românilor și canonizat în 2025. 

Cristian Anton

Tânărul inuit pentru care preotul român Macarie Drăgoi a mers până în Groenlanda ca să-l boteze a primit numele lui Cleopa, părintele de la Sihăstria canonizat în 2025. Groenlandezul în vârstă de 18 ani se numește acum Cleopa Qillaq, potrivit preotului care este și Episcop al Europei de Nord.

În postarea de pe pagina sa de Facebook, episcopul precizează că, în prezent, doar 2 români mai trăiesc în Groenlanda, față de 12 câți erau în anii trecuți.

În mijlocul ghețarilor și al nămeților, am întâlnit suflete calde, atât dintre localnicii inuiți, cât și a doi compatrioți - se pare că sunt singurii rămași aici dintre cei 12 români de odinioară care locuiau în Groenlanda, risipiți pe aceste meleaguri înghețate. Însoțit din Scandinavia de ucenicul meu preot Tudor, continuăm slujirea misionară, săvârșind Dumnezeiasca Liturghie și botezând băștinașii”, a scris preotul Macarie. 

Potrivit acestuia, tânărul inuit Qillaq a citit cărțile părintelui Cleopa, iar asta l-a determinat să-și dorească a se creștina în cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

Primul dintre tinerii groenlandezi botezat acum este Cleopa Qillaq care la cei 18 ani ai săi a primit, în Dumnezeiasca Luminare, numele Sfântului Cuviosului nostru Părinte Cleopa de la Sihăstria Neamț a cărui viață și povățuire (lecturând cărțile în engleză) l-au întărit mult pe acest tânăr inuit, pe calea mântuirii.

Simțim și aici în Groenlanda cât de intensă este comuniunea duhovnicească, chiar dacă condițiile de viață sunt aspre. În pofida frigului și a depărtării, inimile oamenilor sunt deschise și dornice de Dumnezeu”, a mai spus părintele Macarie.

Un preot român a ajuns în Groenlanda, unde va sluji și va boteza ”din loc în loc” mai mulți tineri groenlandezi care au cerut să devină membri ai Bisericii Ortodoxe Române. 

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

