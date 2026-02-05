200 de câini erau ţinuţi în condiţii cumplite, în adăpostul improvizat din comuna Ghercești, județul Dolj. Vecinii povestesc scene teribile şi spun că viaţa lor a devenit de nesuportat, în apropierea adăpostului, mai ales că dejecţiile animalelor ajung în rețeaua de apă potabilă.

Vecin: Câinii sunt ținuți îngrămădiți în adăposturi, nu cred ca sunt selectați pe talie că nu stau eu să mă uit la om în grădină și de asta se și bat, se și mușcă. Eu am încercat să îi zic de nenumărate ori, să îi zic să își curețe să își facă cât de cât o platformă betonată ca să nu se ducă în pânza freatică si totodată să pot respira și eu un aer curat.

Oamenii au sunat disperați la poliție

Exasperați, oamenii au sesizat poliţia animalelor. Pe proprietatea bărbatului de 50 de ani, agenţii au descoperit doi câini morţi. Proprietarul susţine că, de fapt, el salva patrupedele

Florin Camen, proprietar adăpost: O cățelușă nu știu din ce cauză a căzut jos, a murit. Celălalt nu știu ce s-a întâmplat cu el, habar nu am. Toți sunt salvați după lista de eutanasiere care cum erau puși pe listă să fie omorâți, eu îi salvam.

Mihaela Sadoveanu, purtător de cuvânt IPJ Dolj: În cauză politiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uciderea animalelor cu intenție fără drept.

Câinii au fost lăsați tot în grija bărbatului, care a fost amendat cu 5 mii de lei şi este anchetat penal, pentru că nu le-a asigurat animalelor îngrijirea necesară. Anul trecut, pe numele lui a mai existat o sesizare, legată de felul în care erau ținute animalele. Atunci, poliţiştii au controlat de două ori adăpostul improvizat, iar proprietarul a fost amendat.