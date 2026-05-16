A lovit în plin o mașină care circula regulamentar, condusă de un pompier, apoi a izbit-o şi pe a doua. În urma impactului, două victime au rămas încarcerate - printre ele, și şoferul care ar fi provocat totul.

Alte două persoane au fost rănite, iar în zonă a fost chemat un elicopter SMURD.

Nenorocirea s-a produs pe unul dintre viaductele de pe Defileul Dunării. În zonă sunt multe restricții de viteză.

Martor: „X5-ul venea din partea cealaltă, s-a angajat într-o depășire, a pierdut controlul, luând viraj brusc să revină pe sensul lui de mers. A pierdut controlul mașinii, a intrat pe contrasens. Ciocnire frontală. Cel din spate, cu Golful, ca să evite accidentul, a tras stânga și s-a lovit de spatele mașinii respective. Impact foarte puternic."

Victimele au fost transportate la spital

Patru persoane au fost implicate în accidentul tragic - polițistul, singur în mașină, un pompier, aflat tot în timpul liber, la volan, alături de pasagera sa, și șoferul celui de-al treilea autoturism.

Flavius Iscru – ISU Mehedinți: „O persoană a fost declarată decedată la locul intervenției, două persoane politraumatizate au fost transportate la UPU Drobeta-Turnu Severin, iar o persoană a fost transportată la CPU Orșova.”

Vineri seara, pompierul a fost transferat la Oradea, în stare gravă. Iar tânăra lui pasageră a ajuns pe mâna medicilor din Craiova.

dr. Amina Nicolicea – Ambulanța Mehedinți: „Una dintre victime, cea mai gravă în acest caz, este o tânără care a fost dusă la elicopter. Are și traumatism cranio-facial, necesitând chirurgie maxilo-facială."

Polițiștii au început o anchetă.

Subcomisar Cătălin Diaconu – Poliția Rutieră Mehedinți: „În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă."

Traficul în zonă a fost blocat întreaga după-amiază, timp în care s-au format cozi kilometrice.