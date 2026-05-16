A lovit în plin o mașină care circula regulamentar, condusă de un pompier, apoi a izbit-o şi pe a doua. În urma impactului, două victime au rămas încarcerate - printre ele, și şoferul care ar fi provocat totul.

Alte două persoane au fost rănite, iar în zonă a fost chemat un elicopter SMURD.

Nenorocirea s-a produs pe unul dintre viaductele de pe Defileul Dunării. În zonă sunt multe restricții de viteză.

Martor:X5-ul venea din partea cealaltă, s-a angajat într-o depășire, a pierdut controlul, luând viraj brusc să revină pe sensul lui de mers. A pierdut controlul mașinii, a intrat pe contrasens. Ciocnire frontală. Cel din spate, cu Golful, ca să evite accidentul, a tras stânga și s-a lovit de spatele mașinii respective. Impact foarte puternic."

Citește și
Elevii, în preferințele angajatorilor de pe litoral. Salariul câștigat un angajat HoReCa, la început de drum

Victimele au fost transportate la spital

Patru persoane au fost implicate în accidentul tragic - polițistul, singur în mașină, un pompier, aflat tot în timpul liber, la volan, alături de pasagera sa, și șoferul celui de-al treilea autoturism.

Flavius Iscru – ISU Mehedinți:O persoană a fost declarată decedată la locul intervenției, două persoane politraumatizate au fost transportate la UPU Drobeta-Turnu Severin, iar o persoană a fost transportată la CPU Orșova.”

Vineri seara, pompierul a fost transferat la Oradea, în stare gravă. Iar tânăra lui pasageră a ajuns pe mâna medicilor din Craiova.

dr. Amina Nicolicea – Ambulanța Mehedinți: „Una dintre victime, cea mai gravă în acest caz, este o tânără care a fost dusă la elicopter. Are și traumatism cranio-facial, necesitând chirurgie maxilo-facială."

Polițiștii au început o anchetă.

Subcomisar Cătălin Diaconu – Poliția Rutieră Mehedinți: „În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă."

Traficul în zonă a fost blocat întreaga după-amiază, timp în care s-au format cozi kilometrice.