Mai multe anchete au loc în județul Cluj, după ce la o fermă cu sute de bizoni, cerbi și căprioare, cea mai mare din Europa, s-au găsit exemplare în agonie și rămășițele altora, împăștiate pe o suprafață mare.

Există suspiciuni că bietele animale ar fi fost lăsate să moară de foame.

În 2014, în comuna Recea Cristur din județul Cluj, a fost inaugurată cea mai mare fermă de bizoni din Europa. Se vorbea atunci despre o investiție de 1,5 milioane de euro.

Parteneri erau doi străini, un german și un danez, iar administrator, un fost chestor în Poliția Română.

La 12 ani distanță, pe cele 500 de hectare de teren, concesionate de autoritățile locale, zac acum cadavre în descompunere și rămășițe de animale. Există indicii că ar fi fost lăsate, cu o cruzime greu de imaginat, să moară de foame.

Potrivit celor de la Direcția Sanitar-Veterinară, ferma găzduia 300 de exemplare de bizoni de rasă americană.

Carnea urma să ajungă în țări din vestul Europei, în special în Germania. Pe lângă aceste exemplare, aici au fost aduși și 400 de cerbi și căprioare.

Însă imaginile surprinse de o echipă a Știrilor PROTV sunt șocante.

Însoțiți de autorități, jurnaliștii au descoperit, pe lângă resturile de animale moarte, și un cerb în agonie, extrem de slăbit și înfometat.

Horea Petrehuș, reprezentant ONG: „Ce fel de oameni ar ține în țarc aceste animale și le-ar înfometa până la moarte? Cum de nu a aflat nimeni până acum? Animalele astea mor aici de foame de la începutul iernii.”

Ferma a fost împânzită de polițiști, autorități locale, dar și de inspectori de la Direcția Sanitar-Veterinară.

Corespondent Știrile PRO TV: „Trupurile fără viață a peste 50 de animale au fost descoperite pe terenul din spatele meu. Potrivit celor de la Direcția Sanitar-Veterinară, cercetările vor continua și zilele următoare, pentru că există posibilitatea să mai fie și alte exemplare moarte.”

Scenariul este extrem de sumbru – animalele ar fi fost lăsate fără hrană.

Ion Bradea, director executiv DSV Cluj: „Erau într-un stadiu avansat de slăbire, subnutrite.”

Potrivit poliției din Cluj, administratorii firmei au declarat anul trecut că le-ar fi fost furate mai multe exemplare de la fermă. Însă, după verificări, oamenii legii au găsit animale îngropate și a fost deschis un dosar penal.

Inițial, ferma avea peste 30 de angajați, dar în prezent au mai rămas doar cinci. Acum, întreaga zonă va fi izolată și dezinfectată, iar căutările vor continua.

Reprezentanții firmei nu au putut fi contactați pentru a-și exprima un punct de vedere în legătură cu acest scandal.