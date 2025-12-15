Câți șomeri sunt în România. Cei mai mulți, în rândul tinerilor până în 24 de ani

Populaţia activă a României era, în trimestrul III al acestui an, de 8,233 milioane persoane, din care 7,742 milioane persoane erau ocupate şi 491.300 persoane erau şomeri, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

”În trimestrul III 2025, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 69,4%, în creştere faţă de trimestrul anterior. În trimestrul III 2025, populaţia activă a României era de 8.233.900 persoane, din care 7.742.600 persoane erau ocupate şi 491.300 persoane erau şomeri”, arată datele INS.

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost în trimestrul III al anului 2025, de 63,4%, în creştere cu 0,1 puncte procentuale faţă de trimestrul II 2025.

Rata de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (71,7%, faţă de 54,9% la femei) şi la persoanele din mediul urban (70,2% faţă de 56,1% în mediul rural). Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 17,9%.

Cea mai ridicată rată a șomajului, în rândul tinerilor până în 24 de ani

Rata şomajului în trimestrul III 2025 a fost de 6%, valoare egală cu cea ȋnregistrată în trimestrul II 2025.

Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 0,3 puncte procentuale (6,1% la bărbaţi, faţă de 5,8% la femei), iar pe medii rezidenţiale de 7,1 puncte procentuale (9,9% în mediul rural, faţă de 2,8% în mediul urban).

Pe grupe de vârstǎ, rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (27,3%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

