Ca să țină urșii la distanță de comunități, recent, Ministerul Mediului a anunțat că urmează să fie instalate garduri electrice pe mii de kilometri. Proiectul are o valoare de aproape 25 de milioane de lei.

În județul Mureș, au fost depuse anul trecut 600 de dosare pentru despăgubiri, în valoare de aproape 4,5 milioane lei.

”Uitați, oameni buni, ăsta e al doilea, în urmă cu două săptămâni încă unul mi-a mâncat ursul”.

Pentru doi viței uciși, proprietarul a primit 5.000 de lei.

Ion Popovici, fermier: ”Am avut de furcă cu ursul în două rânduri la interval de două săptămâni aproximativ. Am făcut hârtie la primărie”.

Bărbatul are și trei culturi de porumb. Două dintre ele au fost distruse de urși în proporții de 60 și 40%.

Dosarele de despăgubire sunt depuse la primării, care le trimit mai departe la agențiile de Mediu. Odată acești pași îndepliniți, o comisie evaluează situația.

Mihai Popovici, crescător de animale: ”Mi-a omorât ursul două vaci, aici aproape de casă, au venit cu despăgubiri”.

Cristina Pui, director DJM Mureș: ”Numărul dosarelor de despăgubire este în creștere față de anii anteriori, mai exact cu 36 la sută față de anul 2024”.

10 milioane de lei s-au plătit până la nivel național

Cele mai mari pagube au fost în județele Mureș, Sibiu, Harghita și Covasna. La nivel național, până în prezent s-au plătit 10 milioane de lei drept despăgubiri.

Ca să descurajeze sălbăticiunile să mai vină în zone populate, Ministerul Mediului a anunțat că va instala garduri electrice. Deocamdată sunt peste 1.600 de beneficiari.

Raul Pop, secretar de stat Ministerul Mediului: ”Faptul că punem niște garduri de protecție în jurul unor gospodării sau stâne sau alte zone nu înseamnă că o și rezolvă, ci doar că protejeză proprietatea. Mai departe sunt alte măsuri. Evaluarea populației de urs, vorbim despre identificarea unor zone de risc, protejarea inclusiv a containerelor de deșeuri”.

Ca să primească fonduri, doritorii trebuie să aibă proprietăți în zone frecventate de urși, să fie proprietari ai terenului pe care vor să îl împrejmuiască și să nu mai fi primit bani pentru proiecte asemanătoare.

Persoanele fizice pot primi până la 15.000 de lei, iar cele juridice pot ajunge la 500.000 de lei. Și primăriile pot depune cereri, și pot accesa până la 5 milioane lei. Bugetul total este de 25 de milioane de lei, bani asigurați de Administrația Fondului pentru Mediu.







