Participanții au primit gratuit, în total, peste 5 tone de mâncare. Au fost invitați să doneze, iar banii strânși vor fi folosiți pentru construirea unui spital pentru copii.

”Un eveniment unic prin organizare, menit să strângă fonduri pentru primul spital de psihiatrie pediatrică din România, construit în București, la Obregia”, a anunțat și Primăria Capitalei.

Bucureștiul a reușit. A intrat în Cartea Recordurilor cu acest eveniment. Fiecare participant a fost numărat, ca să fie siguri că sunt chiar 20.000 de oameni și să fie depășit astfel recordul anterior, de 15.000 de oameni. Vorbim despre persoane care au venit din toate colțurile lumii.

Pe de altă parte, sunt oameni care au venit de departe pentru a susține cauza umanitară.

Participanții au fost rugați să doneze în măsura posibilităților, iar banii vor fi folosiți pentru construcția unui spital.

20.000 de oameni, care au stat la aceeași masă, au participat la un scop comun. Pe lângă această bucurie de a realiza ceva împreună, va fi construit un spital psihiatric pentru copii din banii donați de participanți.