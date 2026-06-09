Pregătesc lucrările de consolidare a malurilor care nu au mai fost refăcute de peste 60 de ani.

Corespondent PRO TV: „Lacul încă nu a fost complet secat, deși termenul inițial era 8 iunie. Însă, pe măsură ce nivelul apei scade, ies la suprafață multe lucruri care nu ar trebui să fie acolo. Precum: sticle, PET-uri, borcane sau chiar o trotinetă.”

Șantierul scoate la iveală deșeuri

Bărbat: „Normal că sunt gunoaie în lac. Oamenii le-au aruncat. Mâncare pentru pești. Scaune, bănci, ceva de la infrastructura lacului.”

Golirea lacului, care se întinde pe 77 de hectare și acumulează peste 2,3 milioane de metri cubi de apă, a început în urmă cu o săptămână. Este primul pas al unui proiect amplu de reabilitare, după mai bine de șase decenii în care malurile nu au fost consolidate.

Femeie: „Foarte multe. Chiar mai multe decât mă așteptam. Știam că sunt, am văzut și o bancă.”

Între timp, constructorii au început amenajarea primelor rampe de acces pentru utilaje în albia lacului. Proiectul prevede și construirea unor alei de 2 metri între lac și mal, astfel încât vizitatorii să se poată plimba.

Constructorii amenajează accesul

Iulian Drăgunoiu, directorul firmei de construcții: „Se va executa o operațiune de decolmatare. Excavarea parțială a nămolului, care va fi utilizat în construcția nouă. Noi sperăm să tragem tare și să reușim anul viitor să finalizăm în preajma sezonului estival.”

Activiștii de mediu se tem că păsările și peștii vor dispărea. Dar specialiștii spun că au avut timp să se retragă spre celelalte lacuri de pe Colentina.

Alexandru Birău, ornitolog: „Lacul nu a fost secat complet, astfel încât animalele să aibă timp să-și caute refugiu. Marele avantaj este că face parte din salba de lacuri a râului Colentina, iar animalele au o mobilitate extraordinar de mare."

Arborii care au fost marcați cu X vor fi evaluați individual și îndepărtați dacă reprezintă un pericol.

Corespondent PRO TV: „În spatele meu se vede unul dintre cele mai mari șantiere deschise în această perioadă în Capitală. În următoarele luni, constructorii vor scoate de aici peste 20.000 de tone de mâl și sedimente acumulate în zeci de ani și vor consolida malurile, care nu au mai fost reabilitate din perioada interbelică. Lucrările ar urma să dureze aproximativ un an. În paralel, Primăria Capitalei pregătește și documentația pentru următoarea etapă de modernizare a parcului - un Plan Urbanistic Zonal și un masterplan care vor stabili cum va arăta întreaga zonă după finalizarea șantierului. Sunt luate în calcul refacerea aleilor, modernizarea iluminatului public, mobilier urban nou, piste pentru biciclete și regenerarea spațiilor verzi.”