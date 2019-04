Boala cumplită cu care se luptă de 12 ani Alina. Singura soluție vine din străinătate

O tânără din judeţul Iaşi, mama unui bebeluş, face un apel disperat: în vârstă de 28 de ani, femeia se luptă de 12 ani cu o boală necruţătoare, care i-a schimbat complet viaţa.

Alina a fost diagnosticată cu boala Lyme, iar din cauză că afecţiunea este în faza cronică, suferă complicaţii care pot fi fatale. Fata trebuie să se ferească de orice fir de praf, sau de orice haine ori perne care să conţină acarieni. Numeroase substanţe îi provoacă alergii severe, care ajung adesea la şoc anafilactic.

Coşmarul pe care îl trăieşte Alina a început în urmă cu 12 ani, când era în liceu. Într-o zi, a leşinat şi a ajuns la spital. În scurt timp, simptomele s-au accentuat, iar adolescenta a ajuns să-şi petreacă timpul mai mult pe la medici decât acasă.

Alina Popa, pacientă: "Îmi era afectat întreg organismul. Neştiind de ce, am fost la tot felul de doctori. Ei mi-au spus că îi depăşeşte situaţia mea, păream a fi un mister medical până când, în 2014, am avut mâna paralizată, iar atunci mi s-a pus prima dată diagnosticul de Borelioză."

Alina trebuie să se ferească de acarieni, aşa că nu poate dormi într-un pat obişnuit, pe saltea. Tudor, soţul ei, este în orice clipă pregătit să-I administreze adrenalina, dacă tânăra intra în şoc anafilactic.

Alina Popa, pacientă: "Am început să am tot felul de alergii, alegii la parfum, detergent, fum, pesticide. Am început să fac şocuri anafilactice, ajungeam la spital din 2 în 2 zile. Am probleme neurologice în continuare, uit foarte multe lucruri esenţiale. De multe ori îl întreb cum o cheamă pe prietena mea cea mai bună, de exemplu."

Cei doi soţi şi bebeluşul lor locuiesc în casa naşilor de cununie, în comuna Răducăneni. Familia şi-a amenajat o cameră simplă, astfel încât Alina să nu intre în contact cu niciun obiect pe care s-ar putea depune praf care să-I provoace o alergie.

Tudor Popa, soţul pacientei: "Viața de zi cu zi e un iad din toate punctele de vedere. Fiindcă zilnic o văd că se simte din în ce mai rău. Boala netratată face ravagii din în ce mai mari. Speranata e să mergem la tratament şi să o văd în sfârşit sănătoasă."

Daniela Guralivu, rudă: "Din cauza alergiei dezvoltate de boală, Alinei I se face foarte rău şi noi intrăm în contact foarte puţin, preferăm să stăm fiecare în camera lui.”

Cum o puteți ajuta pe Alina

O campanie de donare de fonduri, "Viaţă pentru Alina", a fost iniţiată de prietenii tinerei, pe Facebook.

De asemenea, se pot face donații în bani, la BRD.

CONT IBAN:

Popa Tudor Dumitru (soțul Alinei)

IBAN: RO67BRDE240SV66840352400

SWIFT: BRDEROBU

Pentru detalii, se poate lua legătura telefonic cu Tudor, soțul Alinei: 0748 910 836.

Mai multe detalii găsiți pe pagina de Facebook a Alinei.



Potrivit ultimului raport al Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, în 2017, în România s-au confirmat prin analize 323 de cazuri de boala Lyme.

Singura şansă care i s-a oferit tinerei care suferă de borelioza lyme vine din străinătate. Alina şi-a trimis dosarul medical la mai multe clinici din Europa, specializate în diagnosticarea corectă şi tratarea acestei maladii. A primit răspuns de la două centre, unul din Germania şi altul din Serbia. Într-unul dintre ele, femeia ar putea face un tratament cu celule stem adaptat bolii sale. Pentru asta are însă nevoie de 20.000 de euro, bani pe care nu-i are, având în vedere că familia trăieşte doar din indemnizaţia de creştere a copilului şi din alocaţia acestuia, în total 1400 lei.

