Asistații social, puși la muncă de unii dintre primarii aleși. „Am discutat cu ei civilizat, dar ferm”

La două luni de la alegeri, unii dintre primarii aleşi schimbă fața oraşelor pe care le conduc.

Soluţia lor: au folosit asistaţii social. Acum, în multe situaţii, cine nu vrea să iasă la muncă pierde banii de la stat. Sunt destui care au anunţat deja că nu vor să se spetească.

De când s-a instalat în funcţie, primarul din Marghita, un oraş la 50 de kilometri de Oradea, a cerut evidenţele cu asistaţii social. În total, a moştenit 116 oameni care primesc ajutoare, între care 20 sunt apţi de muncă. Pe aceştia i-a folosit să taie bălăriile, a curăţat cu ajutorul lor rigolele înfundate şi gropile clandestine de gunoi.

Primarul a fotografiat terenurile înainte şi după ce a făcut curăţenie.

Marcel-Emil Sas-Adăscăliții, primarul din Marghita: „Sunt planificaţi între 3-5 zile şi, în situaţia în care o zi nu vin la muncă, i se retrage ajutorul social”.

Primăria verifică în paralel dosarele medicale ale celor care spun că nu pot lucra. În plus, patru asistaţi şi-au pierdut indemnizaţiile pentru că nu au ieşit la muncă.

Pe de altă parte, în comuna Sănduleşti din judeţul Cluj, trei sferturi dintre asistaţi au anunţat că renunţă la bani numai ca să nu fie puşi să facă diverse treburi.

Călin Fărgaciu, primarul comunei Săndulești: „Chiar dacă veneau la muncă, veneau când au vrut ei. Nu, am zis, domnule, începem la 8, în fiecare zi vă prezentaţi la muncă. După o săptămână s-au învăţat, dar sigur că numărul de beficiari a scăzut, de la 50 am ajuns să avem un sfert. Au spus „acum suntem sclavi, trebuie să prestăm munca”, am discutat cu ei civilizat, dar ferm”.

Şi în comună Cojocna, 12 familii beneficiza de ajutor social.

Anca Marcu, viceprimarul comunei Cojocna, Cluj: „Cred că pe termen lung, dacă menţinem aceste activităţi şi facem o educaţie a oamenilor, putem să rezolvăm această problemă a curăţeniei”.

Oamenii muncesc între 19 şi 44 de ore pe lună. Inclusiv în sediul primăriei face curat o tânără de 25 de ani, cu 5 copii.

Ajutoarele sociale variază între 142 şi 600 de lei, în funcţie de câte persoane sunt într-o familie.