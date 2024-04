După tancurile Abrams, o altă armă americană va fi retrasă de pe frontul din Ucraina. Este ineficientă în războiul cu Rusia

Munițiile cu diametrul mic lansate de la sol (GLSDB) fabricate de SUA nu au fost eficiente împotriva forțelor rusești din Ucraina, a relatat The War Zone la 25 aprilie, citată de ucrainenii de la The New Voice of Ukraine.

Subsecretarul american al Apărării pentru Achiziții și Susținere, Bill LaPlante, a precizat că raportul a afirmat că armata ucraineană a renunțat la armele sofisticate ghidate cu precizie după ce nu au reușit să penetreze apărarea electronică rusească de război în mai multe rânduri.

„O companie, nu voi spune cine este, a venit cu o idee foarte bună de a lua o armă aer-sol și de a face o versiune lansată de la sol a acesteia, iar aceasta ar fi o armă de foc cu rază lungă de acțiune”, a declarat LaPlante.

„Nu a funcționat din mai multe motive, inclusiv din cauza mediului EMI [interferențe electromagnetice], inclusiv din cauza faptului că nu a funcționat cu adevărat... să o facem pe teren, TTP [tactici, tehnici și proceduri], DOTML [doctrină, organizare, instruire și material] - pur și simplu nu a funcționat”, a adăugat el.

Deși nu a numit în mod explicit sistemul de armament în cauză, descrierea pe care a furnizat-o sugerează că se referea la GLSDB-urile Boeing-Saab.

LaPlante a mai precizat că guvernul SUA ar fi întrerupt condițiile obișnuite de testare pentru a accelera achiziționarea sistemului de armament. Ca urmare, arma a fost „produsă cât mai repede posibil”.

Acest tip de armă nu este în dotarea armatei americane, iar Ucraina a fost prima care a testat-o în luptă.

„Și ceea ce se întâmplă este că, atunci când trimiți ceva oamenilor aflați în lupta vieții lor, [și] nu funcționează, ei îl vor încerca de trei ori și apoi îl vor arunca deoparte; așa că asta s-a întâmplat”, a conchis oficialul.

Tancurile Abrams, inutile în fața Rusiei

Recent, Ucraina și-a retras din linia de luptă tancurile Abrams M1A1 furnizate de Statele Unite din cauza vulnerabilității acestora la atacurile cu drone rusești, a relatat vineri Associated Press, citând doi oficiali militari americani.

Forțele armate ale Ucrainei (AFU) au retras tancurile după ce anterior au pierdut cinci din cele 31 de tancuri în urma atacurilor cu drone rusești.

Șenilatele americane s-au dovedit a fi dificil de ascuns de dronele de supraveghere rusești, lăsându-le expuse atacurilor, deoarece „nu există un teren deschis pe care să poți trece pur și simplu cu mașina fără teama de a fi detectat”, a declarat unul dintre oficiali, informează agenția de presă Baha.

„Vom lucra cu partenerii noștri ucraineni și cu alți parteneri de pe teren, pentru a-i ajuta să se gândească la modul în care ar putea folosi acest lucru, în acest tip de mediu schimbat acum, în care totul este văzut imediat”, a declarat la începutul săptămânii vicepreședintele Statului Major Întrunit, amiralul Christopher Grady, pentru agenția de presă.

