Washingtonul le-a comunicat aliaţilor săi în luna mai că a decis să-şi diminueze rezerva de capabilităţi militare ce pot fi angajate în cadrul NATO în caz de criză, de unde rezultă întrebări care necesită răspunsuri urgente în timp ce liderii statelor membre se pregătesc pentru summitul NATO care va avea loc la Ankara pe 7-8 iulie, relatează Reuters.

Această decizie are scopul de a pune capăt gradual unei "codependenţe nesănătoase" faţă de forţele SUA, întrucât Washingtonul se confruntă cu potenţialul unor conflicte simultane în mai multe teatre de operaţiuni, argumentează generalul Grynkewich.

Totuşi, "în câteva săptămâni aliaţii europeni au umplut în mare măsură golurile lăsate de reducerile americane la Modelul de Forţe NATO", acele forţe pe care NATO se poate baza în caz de necesitate, a declarat agenţiei Reuters generalul american.

"Iar în puţinele domenii în care nu au reuşit, pentru care nu au în prezent o capabilitate similară de înlocuire, examinăm capabilităţi alternative care se potrivesc", a explicat Alexus G. Grynkewich.

NATO confirmă întărirea contribuțiilor europene

Şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat, la jumătatea lunii iunie, că alte state membre şi-au suplimentat contribuţiile la forţele de criză ale Alianţei pentru a umple multe dintre lacunele lăsate în urma reducerii angajamentelor americane, dar nu a oferit detalii.

O sursă din NATO a afirmat miercuri că Alianţa va anunţa la summitul său de săptămâna viitoare că membrii europeni au umplut aproape toate golurile lăsate de SUA în planurile de apărare ale organizaţiei.

Reduceri majore în echipamentele americane pentru NATO

Washingtonul nu a dezvăluit public detalii despre reducerile decise, dar acestea privesc, printre alte echipamente, avioanele de realimentare în zbor, avioanele de vânătoare, dronele şi navele de luptă, conform datelor furnizate către Reuters de o sursă militară.

Astfel, numărul avioanelor de vânătoare americane F-15 şi F-15E disponibile pentru NATO va scădea cu o treime, la 99 de aparate, numărul dronelor MQ-4 şi MQ-9 Reaper la jumătate, respectiv 12, numărul aeronavelor de realimentare în zbor KC-135 şi KC-46 scade de la 79 la 63, în timp ce doar un bombardier strategic şi un portavion vor fi alocate NATO, în loc de două.

De asemenea, numărul avioanelor de patrulare maritimă scade de la 26 la 15, cel al distrugătoarelor scade de la 17 la 9, iar unicul submarin purtător de rachete de croazieră este eliminat din angajamentele militare ale SUA faţă de NATO.