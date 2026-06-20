Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, în mai 2026, de 11.970 de persoane, cu 13 persoane mai multe comparativ cu luna anterioară, din care 7.922 de beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat - BASS (contributivitate), conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).

Cei mai mulţi pensionari care primeau pensie de serviciu erau beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor şi judecătorilor, respectiv 5.850, din care 2.541 cu pensie din BASS. În cazul acestora s-a înregistrat şi cea mai mare pensie medie de serviciu, de 25.586 lei, din care 7.575 din BASS şi 22.461 de la bugetul de stat.

Potrivit CNPP, de Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României au beneficiat 780 de persoane (687 cu pensie din BASS). Pensia medie era de 7.007 de lei, din care 3.034 lei pensie din bugetul de stat.

În ceea ce priveşte beneficiarii Legii 215/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, numărul acestora era de 861 de persoane (650 cu pensie BASS), pensia medie ridicându-se la 6.274 de lei (3.550 de lei de la bugetul de stat).

Pensionarii din personalul auxiliar al instanțelor au o pensie medie de 7.320 lei/lună

Conform CNPP, de Legea 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România beneficiau 1.322 de pensionari (toţi cu pensie din BASS), iar pensia medie se ridica la 13.093 de lei, din care 8.056 lei suportaţi din bugetul de stat.

Pensii de serviciu pentru beneficiari de la Curtea de Conturi s-au acordat unui număr de 700 de persoane (toţi cu pensie din BASS), media fiind de 10.685 de lei, din care 2.682 de lei cota suportată din bugetul de stat.

De asemenea, de Legea 130/2015 pentru completarea Legii 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al Parchetelor beneficiau 2.457 de pensionari (2.022 cu pensie din BASS), pensia medie fiind de 7.320 de lei, din care 4.489 de lei suportaţi din bugetul de stat.