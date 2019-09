Antreprenorii plătesc mii de euro ca să învețe de la străini cum să își dezvolte afacerile

Un nou concept începe să fie tot mai la modă și pentru antreprenorii români: cel al taberelor de afaceri.

Întreprinzătorii merg în diferite țări, unde se întâlnesc cu alți oameni de afaceri care le arată cum reușesc ei să facă profit. În acest fel, pot găsi idei de succes pe care să le implementeze acasă.

Dan Buturugă are 66 de ani şi este proprietarul unei fabrici de bere în Rădăuţi, judeţul Suceava. La începutul anului a mers în Georgia, într-o tabără pentru afaceri, numită şi bootcamp.

Timp de o săptămână, a participat la cursuri de antreprenoriat şi s-a întâlnit cu oameni de afaceri locali. De la ei a aflat secretul fermentării cu drojdie naturală, iar când s-a întors acasă a schimbat reţeta berii pe care o fabrică. De atunci i-au crescut vânzările.

Dan Buturugă: „Berea mea este mai puțin energofagă şi mai ieftină. Am redus costurile. Aici se fierbe mustul de bere."

Dan Buturugă: „Am văzut vreo 200 de fabrici, la unii chiar am şi lucrat şi din drumar am ajuns berar.”

Reporter: „Care v-a fost de folos?”

Antreprenor: „Georgia! Am învăţat că însămânţarea trebuie făcut altfel. Asta a mărit calitatea berii. Asta am furat de acolo. Am simţit o creștere a comenzilor încă din vară."

Cristian Nistor este director de marketing la o firmă de IT. De curând s-a întors din Uzbekistan, unde a stat o săptămână într-un boot-camp.

Cristian Nistor, marketing manager: „Am învăţat în Uzbekistan despre gândirea laterală, o altă modalitate de a rezolva lucrurile. Am interacţionat cu producătorii locali şi cu oameni simpli să vedem cum trăiesc, cum se dezvoltă şi cum fac afaceri.”

Reporter: „Ai venit cu idei noi?”

Cristian Nistor: „Da, pe partea de vânzări şi branding, arabii ştiu să se vândă şi am dezvoltat abilităţi de negociator."

Tabere pentru afaceri se organizează în toată lumea. Cei care participă la la ele sunt antreprenori, manageri sau dintre cei care vor să îşi dezvolte o afacere nouă.

Marius Alexa, organizator bootcamp: „Este o inovaţie prin care sunt amestecate partea de instruire, cât şi partea de experienţe într-un mediu nou, ţară străină, într-o economie necunoscută.”

Adrian Niță: „Am vrut să văd modul lor de a face business, de a implementa ideile pe care le au, în proiectele pe care le au. Încerc să implementez ce am văzut acolo la mine în firmă. Vezi ceva nou, îţi schimbă starea de spirit. M-am întors cu chef de treabă."

Preţurile pentru aceste tabere diferă în funcţie de ţară în care sunt organizate şi de cât de dezvoltat este mediul de afaceri. În Nepal, de pildă - costa câteva sute de euro - iar în Noua Zeelandă, câteva mii.

