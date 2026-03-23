De această dată, au participat trupe de intervenţie, lunetişti, negociatori şi chiar genişti.

Un bărbat îşi ţine prizonieră soţia şi ameninţă că o va ucide. În scenariul exersat de luptătorii de Serviciul pentru Acțiuni Speciale apare și un dispozitiv exploziv.

Andrei Antohe, şef serviciu acţiuni speciale: „În astfel de situaţii acţionează toate structurile cu atribuţii. Din cadrul IPJ Bacău vor acţiona echipe de ordine publică, circulaţie, negociatori, asalt şi pirotehnic”.

Și la antrenamente apar de multe ori situaţii neprevăzute. Așa că trupele de asalt trebuie să se adapteze rapid.

Dan Gârleanu, negociator: „Niciodată situaţia nu poate fi controlată 100%. Ceea ce facem noi este să ne pregătim constant şi să diminuăm riscurile. De aceea exerciţiile le facem în aşa fel încât să fie cât mai apropiate de situaţiile pe care le putem întâlni”.

Apoi dispozitivul exploziv a fost detonat.

Cătălina Creţu, IPJ Bacău: „Luptătorii pentru acţiuni speciale se pregătesc zilnic pentru a interveni la orice sesizare. Astăzi aţi putut observa pe viu un exerciţiu demonstrativ într-o situaţie limită”.