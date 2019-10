Angajaţii trimişi de firme să înveţe o meserie în străinătate. Ce salarii primesc apoi

Privite că o oportunitate, programele de formare plătite peste hotare dau posibilitatea tinerilor să obțină un loc de muncă în străinătate.

Puțini cred că în țara noastră pot câștigă un salariu bun. Există însă și tineri dornici să demonstreze că pot trăi decent acasă și chiar să facă performanță.

Pentru ei, unele companii din România au pregătit pachete salariale motivante.

Bianca și Petru au fost de 3 ori în internship la compania Google din San Francisco. Deși au primit oferte cu multe zerouri, cei doi tineri ales România.

Bianca Costin și Petru Trâmbițaș: „M-am gândit mult la asta, dar amândoi am decis să revenim în țară. Nu mi-a fost frică, era foarte fain, chiar aveai ce învăța, am regretat puțin partea asta, dar m-am gândit că există oportunități și dacă aș vrea cumva să mă întorc"

Ciprian a studiat peste hotare însă a decis să se întoarcă în România. Aici s-a angajat la o instituție financiară, dar pentru că nu a avut pregătire a fost trimis în Serbia pentru formare.

Ciprian Oltean: „Iubesc țara asta, îmi place acasă, o accept așa cum e, am venit fără așteptări acasă, dacă e un lucru important învățat în America e să iubesc lucrurile simple, în afară de vise americanesti, doar vei face bani să ai casă vila piscină, contează mult fericirea interioară care acasă e vorba de oamenii din jurul meu"

Există firme care plătesc tineri să meargă la formare peste hotare și pot primi până la 1400 de euro pe luna.

Svetlana, recrutor internshipuri pentru Italia: „Internshipul constă din parte de teorie, opt zile, și parte practică de două luni în care cursanții vor invăța meseriile de room atendant respectiv hotel porter"

Firmele din România, pe de altă parte, încearcă să dea salarii viitorilor angajați din ce în ce mai mari, dar și condiții de lucru comparabile cu cele din vestul Europei.

Sergiu Tulimeanu, specialist marketing companie IT: „În combinație cu serviciile extrasalariale, cu 10 zile de concedii în plus pe an, flexibilitatea orarului de muncă, asigurări private de sănătate, un management deschis și posibilități de avansare profesională sunt toate argumente pentru care tinerii nu ar mai trebui să plece din țară "

Peste 7.000 de tineri cu vârste de până în 35 de ani au plecat definitiv din țară noastră anul trecut potrivit datelor Institutului Național de Statistică, cu 1.000 mai mult față de 2017.