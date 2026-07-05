Nu au lipsit nici cei care susțin familia tradițională.Parada colorată a pornit din Copou până pe esplanada Palatului Culturii din Iași. Tinerii au militat pentru drepturile comunității LGBT.

Participant: „Cred că un pic mai multă toleranță și un pic mai multă înțelegere ar fi necesare."

Participant: "Dacă se schimbă mentalitatea, se schimbă politica, se schimbă, în general, cursul și viteza reformelor din stat,

respectiv oamenii vor fi mai deschiși către lucruri noi .”

Participant: "Fiecare dintre noi merită respect, merită acceptare."

Marșul s-a desfășurat sub supravegherea forțelor de ordine, fără incidente majore.

Florin Buhuceanu, lider comunitatea LGBT România: "Suntem în stradă pentru că vrem să fim văzuți, vrem să fim cunoscuți ca atare, nu vrem doar să se vorbească despre noi. Drepturile fiecăruia dintre noi contează și nu ne vom opri până nu le vom obține."

Între timp, mai mulți oameni care susțin familia tradițională au protestat.

Vasile Andone, preot: "Aia nu este iubire, Doamne iartă-mă. Iubirea este între soț și soție.”

În România, relațiile între persoane de același sex sunt legale de peste două decenii, însă statul nu recunoaște căsătoria și nici parteneriatul civil pentru cuplurile homosexuale. În anul 2023, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat tara noastra pentru lipsa unui cadru legal care să protejeze aceste familii, însă până acum legea nu a fost schimbată.