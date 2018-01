Un elev și-a atacat profesorul în Dâmboviţa. Poliția a intervenit. ”E scăpat de sub control”

Doar intervenţia Poliţiei a putut linişti spiritele într-o şcoală din judeţul Dâmboviţa, după ce un elev de clasa a şasea l-a atacat pe profesorul lui de biologie.

Băiatul este deosebit de agresiv, spun dascălii şi cer mutarea lui într-o şcoală specială, destinată copiilor cu dizabilităţi. Elevul cu probleme de comportament trebuie însă integrat în învăţământul de masă, susţine legea.

Nu este pentru prima dată când elevul jigneşte şi loveşte un profesor. Dascălii recunosc că nu-l pot ţine în frâu şi au nevoie de ajutor, mai ales că băiatul e violent şi cu ceilalţi copii.

Mihai Nicolaescu, diriginte: "E scăpat de sub control, dar noi am făcut tot posibilul să îl aducem pe calea cea bună, dar nu s-a reuşit. Am avut discuţii la şedinţa cu părinţii pe tema asta, vor să îşi retragă copiii, să îi ducă la altă şcoală."

În urmă cu câteva zile, băiatul şi-a ieşit din fire, l-a îmbrâncit şi l-a lovit pe profesorul de biologie.

Pentru că nu îl mai puteau stăpâni, profesorii au sunat la 112 şi au cerut ajutorul poliţiştilor. Între timp, elevul a fost internat într-un centru de specialitate, unde medicii încearcă să îi acorde ajutor.

Cosmina Radu, directoarea şcolii: "Cu siguranţă, ar trebui şcolarizat în învăţământul special, nu de masă. Pe noi ne depăşeşte un astfel de elev, cu un astfel de comportament, pentru că nu îi putem răspunde la violenţă cu violenţă."

Băiatul este crescut doar de mama lui, ajutată de bunica. Cele două femei nu sunt însă de acord cu mutarea băiatului într-o şcoală specială, atâta vreme cât nu suferă de un retard mintal.

Reprezentanţii centrului de asistenta psihopedagogică spun că, dacă scoala ar avea un consilier bine pregătit, copilul ar putea fi ajutat să depăşească problemele pe care, cu siguranţă, le are.

Autorităţile recunosc că sistemul nostru de învăţământ nu este pregătit să-i integreze într-o clasă normală pe elevii cu cerinţe educaţionale speciale. Totul rămâne pe umerii dascălilor, care abia fac faţă sarcinilor obişnuite.