Şofer Uber implicat în conflictul cu taximetrişti din Timişoara: ”M-au lăsat într-o baltă de sânge”

Doi dintre șoferii Uber bătuți de taximetriști la Timișoara au povestit versiunea lor. Cei doi susțin că taximetriștii au fost cei care au început totul, după ce le-au blocat un coleg, cu mașinile, în Piața Mărăști.

Bărbații au ajuns desfigurați la spital, iar unul dintre ei susține că nici măcar nu avea habar despre scandal până nu a fost luat la bătaie.

Jurnaliştii de la tion.ro au stat de vorbă cu doi dintre şoferii Uber implicaţi sâmbătă noaptea în conflictul cu taximetrişti de la Timişoara. Sub protecţia anonimatului, cei doi au relatat că taximetriştii au fost cei care au început, încolţindu-l pe un şofer Uber în zona Pieţei Mărăşti. În ajutorul şoferului Uber au mers doi colegi, care s-au îndreptat ulterior spre zona mall-ului, iar la semafor a avut loc o dispută verbal cu un taximetrist.

A fost momentul în care taximetristul a anunţat prin staţie „ambreiaj defect”, iar în acel moment zeci de taximetrişti au venit în zonă.

”El a început să mă înjure și a anunțat prin stație ambreiaj defect și știm cu toții ce înseamnă asta în Timișoara. Am tras pe dreapta și am încercat să vorbesc cu el. I-am spus că nu i-am făcut nimic. Au apărut foarte mulţi taximetrişti. Noi am stat în maşini şi am sunat la 112. Nu s-a întâmplat nimic. Atunci m-am dus spre ei şi am încercat să vorbesc paşnic cu ei. A venit un puhoi foarte mare. Ei erau chitiţi pe scandal. Le-am spus că nimeni nu l-a bătut pe colegul lor. Ei au spus că ei ştiu că noi suntem ilegali, că le furăm clienţii.

Citește și Scandal pe străzile Timișoarei. Un taximetrist susține că a fost urmărit de 20 mașini UBER

Când am vrut să mă întorc la maşină cineva mi-a dat o palmă şi un pumn. Aceeaşi persoană a sărit la un coleg şi l-a lovit în faţă. Unul avea o tonfă sau ceva de cauciuc şi l-am văzut cum vrea să îl lovească pe un coleg în cap. Atunci l-am lovit eu pe el şi au sărit pe mine şase sau şapte persoane. Am căzut pe jos şi au început să dea în mine cam 20 de persoane. M-au lăsat într-o baltă de sânge. Când m-au lăsat în pace m-am ridicat şi am stat puţin până am realizat ceea ce s-a întâmplat. M-am dus după poliţie, că nu venise poliţia nici atunci”, a declarat şoferul Uber citat de tion.ro.

Potrivit sursei citate, un şofer Uber, urmărit de aproximativ 20 de maşini de taxi a reuşit să scape ca prin urechile acului de taximetrişti, fiind salvat de o maşină de Poliţie aflată în patrulare.



Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer