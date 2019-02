Șapte persoane au murit și mai multe au fost rănite după ce un tren a deraiat în India

Unsprezece vagoane ale unui tren expres au deraiat de pe șine, în apropierea unei gări, la aproximativ 50 de kilometri de capitala statului Patna, a anunțat Ministerul Transporturilor.

În urma impactului, șapte persoane au murit, iar mai multe au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Seven passengers killed when train derails in eastern India https://t.co/2vZU24pqn4 pic.twitter.com/MmnfjQYVn2