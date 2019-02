Descoperire uimitoare în bagajul de mână al unui călător, într-un aeroport din India. VIDEO

Bărbatul în vârstă de 45 de ani, a cărui naţionalitate nu a fost precizată, sosise la Madras de la Bangkok. Zgomotele care se auzeau din bagajul său de mână au atras atenţia agenţilor de ordine care au descoperit puiul de felină.

"Răspunsurile sale au fost evazive, aşa că i-am solicitat să prezinte bagajul pentru inspecţie", a declarat unul dintre agenţii de securitate ai aeroportului.

A one-month-old leopard cub seized from the baggage of a passenger at Chennai International airport

(News Agency: ANI) pic.twitter.com/xx3kdOO9lq