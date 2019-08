Primele explicații ale femeii care a bătut cu pumnii o fetiță de 13 ani: "M-am apărat"

O ceartă între câteva adolescente din Turda a degenerat, după ce mama uneia dintre ele a intervenit violent!

A agresat o fetiță de 11 ani, iar pe alta a lovit-o cu pumnii. Fiica ei a dat și ea de câteva ori. În replică, femeia susține că doar s-ar fi apărat, după ce ar fi fost lovită.

Scandalul a fost surprins, în parte, de o cameră de supraveghere, iar poliția a început cercetările.

Secvenţele surprinse de o cameră de supraveghere sunt şocante. Femeia se repede spre fata de 13 de ani şi o loveşte de mai multe ori cu palmele şi pumnii. Când vede încăierarea, fiica femeii o atacă şi ea pe victimă.

Înainte, agresoarea o bruscase şi pe o altă copilă.

Mărturiile părinților

Tatăl uneia dintre fetiţele agresate: "Merge la fiica mea uitaţi cu ce brutatilate îmi prinde fata, ce ţi-a făcut copilul ăla?"

Părinţii fetelor agresate au depus plângere la poliţie.

Elena Diana Pantea, mama uneia dintre fetiţele agresate: "Femeia a venit la mine şi mi-a zis că fetele noastre o ameninţau pe a ei şi că e o problemă. Am zis ok, ne cerem scuze, nu se va repeta, dar nu mi-a zis nimic de bătaie, eu după aia am aflat".

Reporter: "Cum aţi reacţionat când aţi văzut filmarea?"

Elena Diana Pantea, mama uneia dintre fetiţele agresate: "Am plâns efectiv, nu vrem bani, nu vrem nimic, doar dreptate"

George Gratian Pantea, tatăl uneia dintre fetiţele agresate: "E urât. Nu se face aşa ceva. Nu te atingi de copilul meu. Vii şi îmi spui mie. Nu e normal. Îi e frică acum să mai iasă din casa"

Cum se apără femeia care le-a agresat pe fetițe

Femeia care le-a agresat pe copile se apăra şi spune că fiica ei ar fi fost ameninţată şi lovită de una dintre victime.

Agresoarea: "La prima fetiţă, care stătea pe bancă, i-am ridicat doar bărbia din piept, deci nu am strâns-o de gât, nu nimic. Într-adevăr i-am zis că îi rup picioarele de se atinge de fiica mea. Da mi-o asum, iar cealaltă crezând că eu o voi bate, doar că nu se vede pe imagini, a început să mă lovească în burtă, m-a zgâriat şi atunci normal că m-am apărat".

Carmen Pompaș, purtător de cuvânt IPJ Cluj: "În cauză a fost deschis un dosar penal pentru loviri şi alte violente. Femeia spune că la rândul ei ar fi fost ameninţată"

Femeia acuzată de agresiuni urmează să ajungă şi ea în fata anchetatorilor.

