Femeie din Alba, bătută, sechestrată și violată de un bărbat de la care a vrut să ia un câine

Calvarul îndurat de o femeie de 53 de ani, din Alba, i-a șocat pe vecinii săi. A avut neinspirația să intre în casa unui bărbat de la care voia să ia un câine, iar bărbatul a devenit agresiv.

A bruscat-o, sechestrat-o și ar fi violat-o. De altfel, a mai fost condamnat pentru fapte similare. Pentru moment, suspectul se află în arestul poliției.

Femeia a mers la un vecin, din localitatea Ocna Mureș, cu gândul să ia un câine care să îi păzească gospodăria. Din vorbă în vorbă, a acceptat să intre în casă, însă individul a devenit tot mai insistent, apoi agresiv.

Victima povestește că a încercat să plece, însă a fost imobilizată şi batjocorită.

Victima: „M-a luat de gât de partea asta şi pe urmă m-a strâns ca să nu am aer şi eu, ca să mă salvez, l-am zgâriat aici, că o grămadă de vânătăi am. Vreo jumătate de oră sau trei sferturi de oră tot m-am zbătut, cum am ajuns de pe pat pe jos. Tot mă ameninţa că mă omoară”.

Abia după două ore a reuşit să scape din menghina individului și a sunat la 112.

O ambulanță a dus-o la spital pentru investigații.

Vecina: „O venit salvarea şi poliţia pe strada noastră, peste drum de noi, şi pe doamna a urcat-o în ambulanţa şi pe urmă, după ce a plecat toată lumea, mi-a spus vecina de peste drum ce s-a întâmplat, că doamna a fost violată, bătută”.

Suspectul a mai fost condamnat tot pentru viol.



Comisar şef Luminiţa Prodan, purtător de cuvânt IPJ Alba: „Bărbatul s-ar fi folosit de violenţă pentru a o determina pe femeie să întreţină cu el relaţii sexuale. El este cunoscut cu antecedente penale şi a mai ispăşit o pedeapsă pentru acelaşi tip de faptă”.

Bărbatul a fost arestat pentru 30 de zile.