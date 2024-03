„Evoluția este șocantă”. Rata obezității a crescut cu mult mai repede decât se așteptau cercetătorii

Mai îngrijorător pentru cercetători este faptul că rata obezității a crescut cu mult mai repede decât se așteptau, până la un nivel șocant în rândul copiilor și adolescenților.

Clinicile din Belgia primesc tot mai des tineri care apelează la intervenții chirurgicale pentru a scăpa de obezitate.

Femeie: „În urmă cu trei luni, am decis că trebuie să fac operația, fiindcă simțeam că nu mă mai iubesc pe mine însămi. Într-un an și jumătate, am pus 25 de kilograme.”

Între 1990 și 2022, numărul adulților diagnosticați cu obezitate s-a dublat. Iar în cazul copiilor și adolescenților, situația e alarmantă. Numărul celor obezi a crescut de patru ori în decurs de trei decenii.

În total, un miliard de pământeni suferă de această boală. Cifrele apar într-un studiu publicat de revista britanică „The Lancet”. Autorii au analizat date precum înălțimea și greutatea a peste 220 de milioane de oameni din 190 de țări.

Majid Ezzati, profesor la Imperial College Londra: „Putem spune că ne așteptam la o creștere, dar nu atât de accelerată. Evoluția este șocantă.”

Fenomenul afectează mai ales țările în care oamenii nu-și permit să-și cumpere hrană sănătoasă, în special fructe și legume.

Majid Ezzati, profesor la Imperial College Londra: „Țările bogate nu mai apar în vârful clasamentului. Statele Unite rămâne în top, însă multe alte state bogate nu au rate mari de obezitate. Problema este în țările în care oamenii au venituri mici sau medii.”

Chiar și în Belgia, tinerii admit că sunt nevoiți de multe ori să aleagă alimentele în funcție de preț și fac compromisuri privind calitatea.

Femeie: „Alimentele de calitate au adesea un preț exagerat, iar mâncarea de calitate slabă, de pe raftul alăturat, e foarte accesibilă.”

Majid Ezzati, profesor la Imperial College Londra: „Această evoluție înseamnă că politicile la nivel macroeconomic de combatere a sărăciei și de reducere a costului alimentelor, dar și măsurile specifice, precum masa caldă în școală și programele de promovare a unei alimentații sănătoare, ar trebui să fie o prioritate.”

Obezitatea este diagnosticată în funcție de valoarea Indicelui de masă corporală. Această boală crește riscul de a dezvolta diabet, cancer și probleme cardiovasculare.

