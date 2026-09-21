Andreea Dughilă, medic rezident: „Ceea ce urmărim este partea de orientare, cât e de orientat omul în timp și spațiu, apoi avem o parte prin care le spunem trei obiecte și vrem să verificăm dacă pot să le țină minte. Ultimul capitol este partea de limbaj”.

Peste 300 de persoane au participat, la Iași, la testul Mini-Mental State Examination, prin care se face o evaluare rapidă a funcțiilor mintale.

Verificarea a fost organizată gratuit de medicii Institutului de Psihiatrie Socola, pentru a marca Ziua Mondială de Luptă Împotriva Maladiei Alzheimer.

Cristian Grigore, psiholog clinician Institutul de Psihiatrie Socola: „Vârsta persoanelor care au demență a scăzut semnificativ în ultimii ani și noi căutăm să evaluăm partea de tulburare de memorie și de atenție și să surprindem cât mai devreme cu putință, căci dacă reușim, persoana are o evoluție mult mai favorabilă”.

Elena Ungureanu, medic psihiatru Institutul de Psihiatrie Socola: „Uitarea în anumite proporții poate fi normală, devine o problemă în momentul în care interferează cu activitatea de zi cu zi a persoanei. Acela este un semnal de alarmă”.

În următoarele zile, medicii vor face interpretarea datelor obținute.