În majoritatea cazurilor, simptomele sunt ușoare și dispar de la sine, evoluția fiind una favorabilă. Apariția leziunilor caracteristice poate fi, însă, îngrijorătoare pentru părinți, iar consultația medicală este importantă pentru un diagnostic corect.

Descoperă în acest articol cum se transmite, cum se manifestă și cum poate fi prevenită boala gură-mână-picior.

Simptomele bolii gură-mână-picior

Potrivit Mayo Clinic, boala gură-mână-picior este caracterizată prin următoarele semne și simptome:

Febră;

Durere în gât;

Ulcerații dureroase în cavitatea bucală (pe limbă, gingii și partea internă a obrajilor);

Erupții cutanate, fără mâncărimi – acestea pot fi roz, roșii sau închise la culoare, în funcție de nuanța pielii. Apar mai frecvent pe picioare, pe mâini și, uneori, pe fese. La unele persoane pot apărea vezicule umplute cu lichid, gri sau deschise la culoare (bășici);

Lipsa apetitului și refuzul de a mânca, în unele cazuri.

Simptomele apar la 3-6 zile de la expunere. De obicei, manifestările sunt de intensitate ușoară și durează 7-10 zile. Din fericire, acestea se remit adesea de la sine, complicațiile fiind rar întâlnite.

Cauze și transmitere

Boala gură-mână-picior are etiologie virală, fiind cauzată cel mai adesea de coxsackievirus A16. Acesta aparține unui grup de virusuri numite enterovirusuri nepoliomielitice. Totuși, și alte tipuri de enterovirusuri pot cauza această afecțiune.

Conform CDC (Centers for Disease Control and Prevention), afecțiunea este mai frecventă în rândul copiilor sub 5 ani, însă poate apărea la orice vârstă. Infecția este foarte contagioasă și poate fi transmisă ușor în colectivități prin:

Vorbire, strănut, tuse – prin picăturile Flügge (picături respiratorii care conțin particule virale);

Obiecte și suprafețe contaminate – prin atingerea gurii și nasului cu mâinile neigienizate, după contactul cu obiectele;

Calea fecal-orală – caracterizată de igiena precară a mâinilor după utilizarea toaletei, urmată de consumul sau manipularea alimentelor;

Contact cu lichidul veziculelor, saliva, secrețiile nazale, materiile fecale ale unei persoane infectate.

Diagnosticul bolii gură-mână-picior

Este important să te adresezi medicului pentru un diagnostic corect, deoarece manifestări similare pot apărea și în cazul altor afecțiuni.

În general, medicul poate diagnostica boala gură-mână-picior doar pe baza unui examen clinic, prin evaluarea simptomatologiei și a leziunilor.

De obicei, nu sunt necesare teste de laborator. Investigațiile suplimentare sunt recomandate doar în cazuri complicate sau atipice, atunci când este necesar un diagnostic diferențial. În aceste cazuri, medicul poate recomanda teste serologice pentru detectarea anticorpilor sau prelevarea de probe de la nivelul lichidului vezicular, fecalelor sau secrețiilor nazofaringiene.

Tratamentul bolii gură-mână-picior

De obicei, boala gură-mână-picior nu este o afecțiune serioasă. Din acest motiv, presupune doar tratament simptomatic, care vizează ameliorarea manifestărilor. Este important de știut că infecția nu se tratează cu antibiotice. Aceasta se vindecă de la sine în 7-10 zile, iar erupțiile cutanate nu lasă cicatrici.

Tratamentul simptomatic vizează:

Scăderea febrei – prin administrarea de medicamente antitermice în doze potrivite vârstei, cu recomandarea medicului;

– prin administrarea de medicamente antitermice în doze potrivite vârstei, cu recomandarea medicului; Reducerea disconfortului și durerii asociate cu ulcerațiile din cavitatea bucală – prin aplicare de tratamente topice recomandate de medic. De asemenea, poate fi necesară modificarea alimentației. Este indicat consumul de alimente moi, cum ar fi iaurturi și evitarea alimentelor dure sau crocante, care pot leza ulcerațiile. NHS UK recomandă evitarea alimentelor foarte condimentate, sărate, fierbinți sau acide (cum ar fi citrice sau sucuri de fructe).

– prin aplicare de tratamente topice recomandate de medic. De asemenea, poate fi necesară modificarea alimentației. Este indicat consumul de alimente moi, cum ar fi iaurturi și evitarea alimentelor dure sau crocante, care pot leza ulcerațiile. NHS UK recomandă evitarea alimentelor foarte condimentate, sărate, fierbinți sau acide (cum ar fi citrice sau sucuri de fructe). Prevenirea deshidratării – consumul suficient de lichide este esențial pentru prevenirea deshidratării. În contextul ulcerațiilor bucale, administrarea de lichide sau alimente poate fi dificilă, iar febra crește necesarul hidric. Mayo Clinic recomandă lichide reci sau ușor călduțe, pentru prevenirea disconfortului din cavitatea bucală;

– consumul suficient de lichide este esențial pentru prevenirea deshidratării. În contextul ulcerațiilor bucale, administrarea de lichide sau alimente poate fi dificilă, iar febra crește necesarul hidric. Mayo Clinic recomandă lichide reci sau ușor călduțe, pentru prevenirea disconfortului din cavitatea bucală; Odihnă suficientă – pentru facilitarea recuperării.

Deși tratamentul este simptomatic și manifestările sunt ușoare, consultația medicală rămâne esențială, atât pentru un diagnostic corect, cât și pentru recomandări adecvate privind medicația.

Pentru a preveni răspândirea infecției, se recomandă izolarea persoanei bolnave. De regulă, aceasta se poate întoarce la școală sau la serviciu după ce starea generală s-a îmbunătățit semnificativ, febra a dispărut, ulcerațiile bucale s-au vindecat și veziculele s-au uscat complet. Totuși, este important să ceri sfatul medicului pentru instrucțiuni potrivite în cazul tău.

Metode de prevenție

Deși infecția se transmite cu ușurință de la o persoană la alta, există o serie de metode prin care poate fi prevenită.

Pentru a reduce riscul de a contacta boala gură-mână-picior, sunt indicate următoarele măsuri preventive:

Spălarea riguroasă a mâinilor

Se recomandă spălarea cu apă și săpun timp de cel puțin 20 de secunde, după utilizarea toaletei, după schimbarea scutecului, înainte de a manipula hrana, înainte de masă și după strânut, tuse sau ștergerea nasului.

Igiena mâinilor este importantă în spațiile publice. Atunci când apa și săpunul nu sunt disponibile, se recomandă utilizarea unui dezinfectant pentru mâini.

De asemenea, cei mici trebuie educați corect cu privire la igienă, mai ales la grădiniță sau în alte colectivități. Aceștia trebuie să învețe să evite atingerea gurii, nasului și ochilor cu mâinile neigienizate.

Dezinfectarea suprafețelor și jucăriilor

Virusul poate supraviețui mai multe zile pe obiecte. Așadar, este important să cureți eficient spațiile, suprafețele și obiectele utilizate la comun (mânerele ușilor, jucăriile copilului), folosind soluții potrivite pentru dezinfectare.

Evitarea contactului apropiat cu persoane infectate

Boala gură-mână-picior este foarte contagioasă și se poate transmite cu ușurință prin atingere, vorbire, tuse, strănut. Din acest motiv, se recomandă evitarea contactului apropiat cu persoane care prezintă simptome sugestive pentru această infecție sau care prezintă acest diagnostic.

Prin urmare, boala gură-mână-picior este o infecție des întâlnită în copilărie, motiv pentru care cei mici trebuie educați corect cu privire la igienă în colectivități. Dacă apar simptomele afecțiunii, adresează-te cât mai repede medicului pentru o evaluare.