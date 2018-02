Alertă din cauza gripei. 10 oameni au murit până acum, printre care şi un copil

10 oameni au murit până acum din cauza gripei, printre care şi un copil de patru ani, iar spitalele din toată ţara au luat măsuri.

Ultima victimă este o pacientă bolnavă de leucemie, care s-a stins la Institutul de Oncologie din Iaşi şi la care s-a confirmat prezenţa virusului gripal AH1N1. Medicii spun că ar fi luat boala de la un vizitator. De altfel, Institutul a intrat în carantină pentru că alţi 11 bolnavi de cancer au fost diagnosticaţi cu acelaşi virus. Șase dintre ei sunt în stare critică. Cele mai multe cazuri de gripă sunt în Bucureşti, Constanța, Iaşi şi Olt.

Medicii de la Institutul de Oncologie din Iaşi cred că virusul a fost adus în spital de un vizitator, care ar fi intrat în secţia de hematologie la începutul lunii ianuarie. Unitatea medicală este prima din ţara care intră în carantină în acest sezon.

Primul caz confirmat a fost pe 24 ianuarie, după o serie de analize la Institutul Matei Balş din Bucureşti. De atunci, 11 bolnavi de cancer se zbat să trăiască. Sunt diagnosticaţi cu boli grave, iar acum organismul lor slăbit trebuie să lupte şi cu virusul AH1N1. De când s-a impus carantina, în spital toţi trebuie să respecte măsuri drastice.

Mirela Grosu, manager Institutul de Oncologie Iaşi: „Vizitatorii nu mai au acces în spital şi nici pacienţii internaţi nu mai au voie să iasă afară.”

Situaţia este critică şi la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi. Zilnic, aici se prezintă în triaj peste o sută de persoane cu simptome de gripă - de două ori mai multe decât săptămâna trecută.

Prof. dr. Carmen Dorobăț, manager Spitalul de Boli Infecţioase Iaşi: „Se lucrează 24 din 24 de ore la capacitatea maximă. Foarte multe persoane se prezintă în triaj cu aşa senzaţie de „sfârşeală". Gripa dă această senzaţie şi spui nu mai pot sta în picioare. Febra 39-40 grade, dureri articulare şi musculare accentuate."

Problema este că doar jumătate dintre angajaţii spitalelor s-au vaccinat. Acum se distribuie noi doze de vaccin.

Marius Voicescu, purtător de cuvânt DSP Iaşi: „Se efectuează un triaj epidemiologic zilnic la personalul medical. Cadrele medicale care nu s-au vaccinat în această perioadă sunt imunizate."

Prof. dr.. Diana Cimpoeșu, medic şef UPU Spitalul Sf. Spiridon Iaşi: „S-au luat măsuri de reglementare a orelor de vizită şi a numărului aparţinătorilor care vizitează un pacient mai ales în zone critice, cum ar fi Terapie Intensivă."

Din păcate, mulţi încă ignoră efectele gripei, o tratează ca pe o banală răceală şi ajung la spital în ultimul moment.

Pacient: „Mă simt foarte rău. Aşa, deodată, m-a lovit ca ceva peste cap şi a început să îmi fie rău, să mă doară toate cele şi am căzut la pat, nu am putut să mă mai ridic.”

Reporter: „V-aţi vaccinat?”

Pacient: „Nu, nu l-am făcut niciodată şi am zis că nu e nevoie."

Pacientă: „Sunt aşa de o săptămână. Am luat de la nepoţi. Ei au avut gripă. Tuşesc într-una. Am văzut că nu am reuşit să mă tratez singură şi cu medicamente de la farmacie şi am venit în ultimă instanţă la medic, că nu mai pot."

La Bucureşti, în ultimele zile, peste 300 de pacienţi cu simptome de gripă, dintre care 60 cu forme severe, s-au prezentat la Insitutul „Matei Balş". Mulţi dintre ei sunt copii.

Medicii recomandă, în continuare, vaccinarea, chiar dacă suntem în februarie.

Dr. Cătălin Apostolescu, Institutul de Boli Infecţioase „Matei Balş": „Unu, vaccinare, doi vaccinare, trei vaccinare. Pe locul 4 şi 5 igiena personală, spălatul pe mâini, evitarea aglomeraţiilor. Virusul Gripal se multiplică pe la 4 - 6 grade. Iarna asta a avut condiţii. Dacă era ger, probabil circulaţia ar fi fost mai mică."

În toată ţara au fost confirmate peste 150 de cazuri în 20 de judeţe, cele mai multe fiind în Bucureşti, Constanța, Iaşi şi Olt.

De altfel, epidemia de gripă a lovit întrega Europa, iar Franţa este cea mai afectată. Ministerul Afacerilor Externe de la Bucureşti a emis, recent, o atenţionare de călătorie în această ţară.