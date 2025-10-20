Vaccinare fără ac, fără durere. Metoda care ușurează imunizarea copiilor și adulților cu fobie de ace

Primele cazuri de gripă confirmate în laborator și numărul mare de infecții respiratorii aduc zilnic zeci de mii de pacienți în cabinete pentru vaccinarea antigripală.

Adrian Popovici

Inclusiv pe cei cu fobie de ace. Așa că tot mai mulți doctori își cumpără dispozitive care administrează orice vaccin fără durere.

În cazul pacienților speriați de ace, de toate vârstele, vaccinarea cu ajutorul pistonului ușurează anxietatea și suferința. În 3 secunde, întreaga doză e împinsă prin stratul de piele. Pacientul simte doar apăsarea pe braț.

Reporter: „-Doare?”
Pacient: „Da, dar nu așa de tare.”

Dar beneficiul major e pentru bebelușii între șase luni și doi ani, care pot fi vaccinați doar cu ser și, în majoritatea cazurilor, nici nu-și dau seama că procedura a avut loc.

Dr. Ilinca Tranulis: „Dispersează mai bine. Riscul de durere, de hematom, durerea mușchiului după injectare este mai mică. OMS își dorește ca acesta să fie standardul de administrare a substanțelor injectabile până în 2030.”

Asemenea dispozitive costă în jur de 600 de euro și sunt, deocamdată, doar în clinici private și în cabinetele medicilor de familie.

Între timp, sezonul infecțiilor respiratorii a început în forță, cu peste 80.000 de cazuri în prima săptămână de raportare, plus 172 de cazuri de gripă diagnosticată clinic și 3 de gripă B, confirmate în laborator. Toate cifrele sunt mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut.

Corespondent Știrile ProTV: „Pentru vaccinare, trebuie să-l contactați pe medicul de familie. Dacă vă încadrați în categoriile cu risc mare de complicații, vă va oferi o rețetă gratuită pentru tipul de vaccin potrivit – intranazal, pentru copiii și adolescenții între 2 și 18 ani, injectabil cu doză mare de antigene, pentru vârstnicii peste 65 de ani, sau injectabil standard, pentru celelalte categorii vulnerabile, cum sunt gravidele și adulții cu boli cronice.”

Dozele ridicate din farmacie vor fi administrate tot de medicii de familie. Starea febrilă este singura care impune amânarea imunizării.

Sursa: Pro TV

Etichete: medic, vaccinare, imunizare,

Dată publicare: 20-10-2025 09:15

