Tantrumurile la copii. Cauze reale și metode eficiente de gestionare. Cum recunoști un episod de furie

Astfel de episoade, cunoscute drept tantrumuri, sunt adesea interpretate greșit ca semne de răsfăț sau lipsă de disciplină.

În realitate, specialiștii spun că aceste reacții sunt, în majoritatea cazurilor, o etapă normală a dezvoltării copilului. Potrivit experților de la Child Mind Institute, aceste izbucniri emoționale sunt unul dintre cele mai frecvente motive pentru care copiii mici ajung la evaluări psihologice. Ele apar atunci când cei mici sunt copleșiți de emoții pe care încă nu știu să le gestioneze.

Psihologii explică faptul că, în primii ani de viață, creierul copilului nu este suficient de matur pentru a controla emoțiile puternice. În lipsa unor abilități dezvoltate de autoreglare și comunicare, tantrumurile devin modul prin care copiii își exprimă frustrarea, nevoile sau dorința de a avea mai mult control asupra lumii din jurul lor.

Ce sunt tantrumurile la copii și la ce vârste apar

Tantrumurile sunt crize emoționale intense: plâns, țipete, lovituri, aruncarea obiectelor sau refuzul de a coopera. Ele apar atunci când copilul trăiește emoții puternice, precum furia sau frustrarea, dar nu are încă abilitatea de a le exprima verbal sau de a le controla.

Specialiștii în dezvoltarea copilului spun că această etapă este normală în primii ani de viață, când creierul copilului se dezvoltă rapid, iar capacitatea de autoreglare emoțională este încă limitată. Studiile arată că tantrumurile apar cel mai frecvent între 1 și 3 ani, perioadă în care copiii își dezvoltă autonomia și dorința de independență. Vârsta de 2 ani a copilului este cunoscută, în limbajul modern al parentingului, drept perioada „teribililor doi ani” („the terrible twos”).

Potrivit cercetărilor din literatura medicală despre dezvoltarea copilului:

aproximativ 87% dintre copiii între 18 și 24 de luni au tantrumuri

procentul crește la 91% între 30 și 36 de luni

după vârsta de 4–5 ani, episoadele devin mult mai rare

În cele mai multe cazuri, crizele durează câteva minute, media fiind de aproximativ 3–4 minute, potrivit studiilor din psihologia copilului. Pe măsură ce copiii își dezvoltă limbajul și învață să își regleze emoțiile, aceste episoade apar tot mai rar.

Cum recunoști un episod de furie autentic

Un tantrum autentic apare, de obicei, brusc și este disproporționat față de situația care l-a declanșat. Copilul poate trece rapid de la calm la o explozie emoțională, pentru că nu are încă instrumentele necesare pentru a gestiona frustrarea.

Semnele frecvente ale unui tantrum includ:

plâns intens sau țipete

trântirea pe jos

aruncarea obiectelor

lovirea sau mușcarea

rigidizarea corpului

refuzul de a coopera

În unele cazuri pot apărea reacții mai intense, cum ar fi să își țină respirația sau să se lovească singur, însă acestea sunt mai rare.

Psihologii subliniază că, în cele mai multe situații, copilul nu încearcă să manipuleze, ci pur și simplu este depășit de emoții. Acest lucru se întâmplă deoarece zona creierului responsabilă de autocontrol, cortexul prefrontal, nu este încă suficient dezvoltată în primii ani de viață.