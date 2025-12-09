Studiu: Un îndulcitor comun găsit în multe produse ar putea avea efecte asupra ficatului

Cercetări recente arată că un îndulcitor utilizat în întreaga lume și în tot felul de produse se poate transforma în fructoză în organism, suprasolicitând ficatul și crescând riscurile metabolice.

Cercetări recente au ridicat semne de întrebare privind sorbitolul, căci despre el e vorba, un înlocuitor al zahărului folosit pe scară largă. Potrivit oamenilor de știință, acesta poate acționa similar fructozei în organism, suprasolicitând ficatul, scrie Sci Tech Daily.

Potrivit autorului studiului, Gary Patti, la Universitatea Washington, sorbitolul este „la un singur pas” de fructoză, ceea ce duce în organism la răspunsuri biologice similare, care ar putea fi legate de disfuncții hepatice.

Oamenii de știință au demonstrat pe pești-zebră că sorbitolul, prezent în alimente dietetice și în mod natural în fructe, poate fi produs în intestin și ulterior transformat în fructoză în ficat.

Cercetătorii au descoperit că anumite bacterii intestinale, inclusiv tulpini de Aeromonas, pot degrada sorbitolul în produse inofensive. Totuși, în absența lor, sorbitolul ajunge în ficat și devine problematic, se arată într-un raport publicat de jurnalul Science Signaling.

Citește articolul integral pe spotmedia.ro.

