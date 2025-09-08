Erling Haaland s-a accidentat în autocar și a avut nevoie de trei copci. A avut răni grave în zona feței

08-09-2025 | 11:28
Erling Haaland
Shutterstock

Erling Haaland a fost victima unui incident neaşteptat duminică, în cantonament cu echipa Norvegiei. În timp ce cobora din autocar la întoarcerea de la antrenament, atacantul echipei Manchester City s-a lovit cu capul de uşa maşinii.

Sabrina Saghin

Rănit la buză şi la partea inferioară a feţei, atacantul în vârstă de 25 de ani a avut nevoie de copci.

Erling Haaland a preferat să râdă când a împărtăşit neplăcerea sa pe reţelele sociale. Atacantul echipei Norvegiei a postat duminică mai multe fotografii cu el în prim-plan, cu buza umflată şi o cicatrice în partea de jos a feţei. „Arăt destul de bine”, a ironizat atacantul echipei Manchester City, care a precizat cu un emoji care râde în hohote: „Tocmai m-am lovit de uşa autocarului, trei copci”.

Atacantul în vârstă de 25 de ani s-a accidentat în timp ce se întorcea de la antrenamentul cu echipa naţională. După ce s-au antrenat la Ullevaal Stadion, unde vor juca marţi împotriva Moldovei în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, norvegienii s-au întors la hotelul lor din Oslo, în cartierul Storo.

În momentul în care a coborât din autobuz, Erling Haaland s-a lovit cu capul de uşa portbagajului. Se pare că lovitura a fost destul de violentă, provocându-i o tăietură la buză şi la partea dreaptă a feţei.

Guardiola
„Nu prea am sfaturi pentru el”. Guardiola, după ratarea lui Haaland

Haaland reacționează cu umor la accident

După ce a ajuns la hotel sângerând, colosul scandinav a fost îngrijit de personalul medical, care i-a pus trei copci sub buză. „Se simte bine”, a declarat o purtătoare de cuvânt a echipei Norvegiei pentru NRK.

În timpul unei sesiuni de discuţii cu abonaţii săi pe Snapchat, starul norvegian (42 de goluri în 43 de selecţii) a răspuns zâmbind unui follower care sugera că Martin Odegaard era responsabil pentru rana sa. „Corect”, a scris Erling Haaland. „Are cineva veşti despre uşă?”, a ironizat un alt fan.

În fruntea grupei I înaintea meciului cu Moldova, Norvegia a câştigat primele patru meciuri din preliminariile Cupei Mondiale 2026, care va avea loc vara viitoare în Statele Unite, Canada şi Mexic.

De la debutul său în echipa naţională în 2019, Erling Haaland nu a jucat încă la turneu major.

Sursa: News.ro

Etichete: Norvegia, erling haaland,

Dată publicare: 08-09-2025 11:21

