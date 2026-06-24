Concluziile contrazic convingerea larg răspândită conform căreia expunerea la soare în timpul verii este suficientă restabilirea nivelurilor sănătoase de vitamina D.

Cercetătorii de la centrul Human Nutrition and Exercise Research Centre din cadrul Universităţii din Newcastle au analizat nivelurile de vitamina D în cazul a aproape 300 de persoane care trăiesc în nordul Marii Britanii.

Rezultatele lor sugerează că un număr semnificativ de persoane ar putea prezenta, fără să ştie, niveluri scăzute de vitamina D pe tot parcursul anului, ceea ce le-ar putea afecta sistemul osos, starea generală de bine şi sănătatea pe termen lung.

Studiul, publicat în jurnalul ştiinţific European Journal of Clinical Nutrition, s-a concentrat asupra adulţilor de 65 de ani şi peste această vârstă, precum şi asupra persoanelor de toate vârstele provenind din grupuri etnice minoritare. Finanţarea a fost asigurată de Better You Ltd, o companie din Marea Britanie specializată în sănătate şi bunăstare, care produce şi comercializează suplimente nutritive.

Deficiența de vitamina D, mai răspândită decât se credea

Cercetătorii au constatat că deficienţa de vitamina D era frecvent întâlnită în cazul ambelor grupuri studiate. Peste jumătate dintre persoanele vârstnice prezentau niveluri insuficiente de vitamina D, proporţia chiar mai semnificativă în rândul participanţilor din grupuri etnice minoritare.

Poate cel mai remarcabil a fost faptul că nivelurile de vitamina D nu s-au îmbunătăţit în lunile de vară. Această constatare contrazice presupunerea comună conform căreia expunerea crescută la lumina soarelui în timpul verii este suficientă pentru a readuce nivelurile de vitamina D la valori normale.

Vitamina D este esenţială pentru menţinerea sistemul osos şi pentru susţinerea stării generale de sănătate.

Nivelurile insuficiente au fost asociate cu un risc mai mare de afecţiuni precum osteoporoza, rahitismul şi slăbirea imunităţii.

Bernard Corfe, profesor de nutriţie la Universitatea din Newcastle, unul dintre coordonatorii studiului, a declarat: "Ceea ce este frapant la aceste constatări este faptul că nivelurile de vitamina D nu s-au îmbunătăţit, nici măcar în lunile de vară, când ne-am aştepta, de obicei, ca acestea să se refacă. Pentru cei care locuiesc în zone precum nordul Angliei, acest lucru arată că expunerea la soare nu este neapărat suficientă, în special pentru persoanele în vârstă şi cele care provin din grupuri etnice minoritare".

"Mesajul este simplu, dar important. Dacă faceţi parte dintr-un grup cu risc crescut, nu puteţi presupune că un timp mai îndelungat petrecut în aer liber, vara, va rezolva problema. Trebuie să ne gândim la modalităţi mai consecvente, pe tot parcursul anului, de a menţine niveluri sănătoase de vitamina D", a declarat cercetătorul.

Participanţii au fost recrutaţi la nivel local, atât prin acţiuni de sensibilizare în comunitate, cât şi prin metode online. Fiecare persoană a efectuat un test simplu de sânge (prin înţeparea degetului), iar probele au fost analizate de un laborator specializat.

Ce soluții propun specialiștii

Rezultatele au indicat, totodată, necesitatea unor strategii de sănătate publică mai bine orientate. Potrivit cercetătorilor, directivele mai clare, testarea nivelului de vitamina D în cadrul consultaţiilor la medicul de familie şi administrarea de suplimente cu această vitamină, atunci când este cazul, ar putea contribui la soluţionarea acestei probleme.

Studiul aduce dovezi importante într-un domeniu care a beneficiat de o atenţie relativ limitată şi oferă o mai bună înţelegere a riscului legat de vitamina D pe tot parcursul anului în rândul populaţiilor vulnerabile.

Conform cercetătorilor, în următoarea etapă a proiectului vor fi explorate căile de îmbunătăţire a nivelurilor de vitamina D prin strategii personalizate şi adecvate din punct de vedere cultural. Acestea pot include recomandări alimentare personalizate şi abordări medicale concepute pentru a răspunde mai bine nevoilor diferitelor comunităţi.

Finanţatorul studiului, Better You Ltd, nu a avut niciun rol în realizarea acestei cercetări, în desfăşurarea studiului sau în interpretarea rezultatelor, notează Science Daily, toate aspectele cercetării fiind realizate în mod independent de Universitatea din Newcastle.