Dar, înainte de a vă reconsidera dieta bazată pe plante, trebuie să știți că aceste concluzii sunt mai complexe decât par la prima vedere, arată publicația Science Alert.

Cercetarea a urmărit peste 5.000 de adulți chinezi cu vârsta de 80 de ani și peste, care au participat la Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey, un studiu reprezentativ la nivel național care a început în 1998. Până în 2018, cei care urmau diete fără carne aveau șanse mai mici să devină centenari în comparație cu consumatorii de carne.

La prima vedere, acest lucru pare să contrazică decenii de cercetări care arată că dietele pe bază de plante sunt bune pentru sănătate. Dietele vegetariene, de exemplu, au fost asociate în mod constant cu riscuri mai mici de boli de inimă și accident vascular cerebral, diabet de tip 2 și obezitate. Aceste beneficii provin parțial din aportul mai mare de fibre și consumul mai mic de grăsimi saturate.

Deci, ce se întâmplă? Înainte de a trage concluzii ferme, trebuie luați în considerare mai mulți factori importanți.



Nevoile organismului se schimbă odată cu înaintarea în vârstă

Acest studiu s-a concentrat asupra adulților cu vârsta de 80 de ani și peste, ale căror nevoi nutriționale diferă semnificativ de cele ale persoanelor mai tinere. Odată cu înaintarea în vârstă, schimbările fiziologice modifică atât cantitatea de alimente consumate, cât și nutrienții de care avem nevoie. Consumul de energie scade, în timp ce masa musculară, densitatea osoasă și apetitul se reduc adesea. Aceste schimbări cresc riscul de malnutriție și fragilitate.

Majoritatea dovezilor privind beneficiile pentru sănătate ale dietelor care exclud carnea provin din studii efectuate pe adulți mai tineri, mai degrabă decât cei în vârstă. Unele cercetări sugerează că persoanele în vârstă care nu consumă carne se confruntă cu un risc mai mare de fracturi din cauza aportului mai scăzut de calciu și proteine.

În ultima parte a vieții, prioritățile nutriționale se schimbă. În loc să se concentreze pe prevenirea bolilor pe termen lung, obiectivul devine menținerea masei musculare, prevenirea pierderii în greutate și asigurarea faptului că fiecare înghițitură oferă o cantitate suficientă de nutrienți.

Concluziile studiului pot reflecta, prin urmare, provocările nutriționale ale vârstei înaintate, mai degrabă decât orice probleme inerente dietelor pe bază de plante. Este important de menționat că acest lucru nu diminuează beneficiile binecunoscute ale acestor diete pentru adulții mai tineri și mai sănătoși.

Iată un detaliu crucial: probabilitatea mai mică de a ajunge la 100 de ani în rândul persoanelor care nu consumă carne a fost observată doar la participanții subponderali. Nu s-a constatat o astfel de asociere la adulții în vârstă cu greutate sănătoasă.

Subponderalitatea la vârste înaintate este deja strâns legată de riscul crescut de fragilitate și deces. Prin urmare, greutatea corporală pare să fie un factor cheie în explicarea acestor concluzii.

De asemenea, merită să reținem că acesta a fost un studiu observațional, ceea ce înseamnă că arată asocieri, nu cauze și efecte. Doar pentru că două lucruri apar împreună nu înseamnă că unul îl determină pe celălalt.

Concluziile sunt în concordanță cu așa-numitul „paradox al obezității” în procesul de îmbătrânire, în care o greutate corporală ușor mai mare este adesea asociată cu o supraviețuire mai bună la vârste înaintate.

În mod remarcabil, probabilitatea redusă de a ajunge la 100 de ani observată în rândul persoanelor care nu consumă carne nu a fost evidentă în cazul celor care au inclus pește, lactate sau ouă în dieta lor. Aceste alimente furnizează nutrienți esențiali pentru menținerea sănătății musculare și osoase, inclusiv proteine de înaltă calitate, vitamina B12, calciu și vitamina D.

Persoanele în vârstă care urmau aceste diete aveau șanse la fel de mari să trăiască până la 100 de ani ca și consumatorii de carne. Cercetătorii au sugerat că includerea unor cantități moderate de alimente de origine animală poate ajuta la prevenirea malnutriției și a pierderii masei musculare slabe la vârste foarte înaintate, în comparație cu dietele strict vegetale.



Ce înseamnă dieta cu proteine animale pentru îmbătrânirea sănătoasă

În loc să ne concentrăm asupra faptului dacă o dietă este universal mai bună decât alta, mesajul cheie este că nutriția trebuie adaptată la etapa de viață în care vă aflați. Nevoile energetice scad odată cu vârsta (din cauza scăderii consumului energetic în repaus), dar unele necesități nutriționale cresc.

Persoanele în vârstă au în continuare nevoie de proteine, vitamina B12, calciu și vitamina D în cantități adecvate, în special pentru a-și menține masa musculară și a preveni fragilitatea. La vârste înaintate, prevenirea malnutriției și a pierderii în greutate devine adesea mai importantă decât prevenirea bolilor cronice pe termen lung.

Dietele pe bază de plante pot fi în continuare alegeri sănătoase, dar pot necesita o planificare atentă și, în unele cazuri, suplimente alimentare pentru a asigura un aport nutrițional adecvat, în special la vârste înaintate.

Concluzia este că nevoile noastre nutriționale la 90 de ani pot fi foarte diferite de cele de la 50 de ani, iar sfaturile alimentare ar trebui să reflecte aceste schimbări de-a lungul vieții. Ce funcționează pentru dvs. acum ar putea necesita ajustări pe măsură ce îmbătrâniți – și acest lucru este perfect normal.

