Ca parte a acestei decizii, directorul general Monty Sarhan va părăsi platforma de streaming, scrie The Hollywood Reporter, citează News.ro.

Producţii precum "Mobland", "Dexter", "Yellowstone", "Tulsa King" vor putea fi urmărite pe noua platformă rezultată din tranzacţia Skydance: Paramount+ şi HBO Max.

De ce se închide SkyShowtime

Compania a fost lansată în 2021 de Comcast şi de ViacomCBS, aşa cum se numea atunci, care fusese tocmai fuzionată de Shari Redstone înainte ca aceasta să-şi schimbe denumirea în Paramount Global. Aceasta a fost concepută ca o platformă amplă de streaming dedicată divertismentului general, cu peste 10.000 de ore de programe, care includea conţinut din străinătate de la Showtime, Nickelodeon, Paramount Pictures, Paramount+ Originals, Sky Studios, Universal Pictures şi Peacock.

La momentul lansării, competiţia pentru atragerea abonaţilor la serviciile de streaming se afla încă în plină glorie, fără a mai menţiona că atât Comcast, cât şi ceea ce a devenit Skydance au întreprins o serie de mişcări strategice care au schimbat calculele pentru o societate mixtă. Deşi pachetele de servicii rămân în continuare elementul cheie, este posibil ca partenerii să se schimbe.

În luna iunie, co-directorii executivi ai Comcast, Brian Roberts şi Mike Cavanagh, au dezvăluit un plan de divizare a companiei în două entităţi independente, prin separarea diviziei de conţinut NBCUniversal şi Sky de activitatea de conectivitate. Această separare urmează să se finalizeze anul viitor şi va avea repercusiuni în întreaga industrie a divertismentului, odată cu intrarea NBCUniversal pe cont propriu.

Între timp, ViacomCBS s-a transformat în Paramount Global şi apoi a fuzionat cu Warner Bros. Discovery sub egida companiei Skydance a lui David Ellison. Showtime, care a fost odată un rival de prim rang al HBO, este acum un nume care nici măcar nu mai figurează pe lista zecilor de mărci ale Skydance din portofoliul său uriaş de canale de cablu, studiouri şi servicii de streaming.

Între HBO Max şi Paramount+, Skydance numără acum 203 de milioane de abonaţi la nivel mondial, astfel încât se află deja într-o altă categorie a competiţiei dintre platformele globale, alături de Netflix, Amazon şi Disney+.

În septembrie, consiliul de administraţie al SkyShowtime şi-a dezvăluit intenţiile atunci când a informat personalul cu privire la o "analiză a opţiunilor strategice". La momentul respectiv, Sarhan a subliniat în faţa angajaţilor că serviciul avea "câteva milioane de abonaţi" şi că putea "să se ridice la nivelul celor mai consacraţi jucători de pe piaţă". Acum, marca va trece printr-o perioadă de tranziţie de un an înainte de a-şi înceta activitatea.

"Între timp, SkyShowtime îşi continuă activitatea în mod normal pentru membrii noştri. Consultările cu angajaţii sunt în curs de desfăşurare, în conformitate cu cerinţele locale, iar calendarul şi procedura pot varia de la o ţară la alta. Dorim să vă mulţumim fiecăruia dintre voi pentru munca depusă, profesionalismul şi dedicarea faţă de SkyShowtime şi membrii săi. Vă suntem recunoscători pentru contribuţiile voastre şi vă vom ţine la curent pe măsură ce vom avansa", se arată în mesajul companiei către angajaţi.