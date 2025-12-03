Ministrul Muncii: „Beneficiarii eligibili ai Programului FIV vor primi voucherele până la finalul anului”

03-12-2025 | 13:24
Florin Manole
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă, miercuri, că beneficiarii declaraţi eligibili în cadrul Programului FIV şi care au semnat contractele de finanţare vor primi voucherele în cont până la finalul anului.

autor
Claudia Alionescu

”Etapa de înscriere în cadrul Programului FIV s-a finalizat. Până la finalul lunii decembrie, beneficiarii declaraţi eligibili şi care au semnat contractele de finanţare vor primi voucherele în cont”, anunţă, miercuri, Florin Manole, într-un mesaj pe Facebook.

Ministrul Muncii apreciază că ”Programul FIV este mai mult decât o procedură medicală”.

”Este speranţă şi este şansa la o familie. Mă bucur că etapa de înscriere s-a încheiat şi că am reuşit să atingem atât de mulţi beneficiari. Dar ceea ce este mai important este că nu am renunţat. Împreună am salvat acest program şi l-am dus mai departe şi anul acesta”, a adăugat ministtrul.

Acesta anunţă că deja este pregătit programul pentru anul viitor.

”Pentru anul viitor, pregătim deja noul program, finanţat atât din fonduri europene cât şi din fonduri publice şi cu mai mulţi beneficiari. Avem datoria să sprijinim fiecare familie care luptă pentru acest vis”, a adăugat Florin Manole.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat, în 13 noiembrie, că Programul naţional de fertilizare in vitro (FIV) va putea fi finanţat din fonduri europene. Astfel, programul va continua în Programul Operaţional Sănătate.

Ministrul Muncii aprecia că ”este un pas important, nu doar administrativ, ci profund uman, pentru că vorbim despre oameni care nu cer privilegii, ci doar o şansă”.

În 30 septembrie, Florin Manole anunţa că la rectificarea bugetară a cerut şi a reuşit să obţină 100 de milioane de lei credite de angajament pentru Programul FIV, astfel că poate demara sprijinul pentru peste 6.600 de familii pentru a-şi împlini visul de a avea un copil.

Sursa: News.ro

