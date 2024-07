Satisfacția față de sistemele de sănătate, în scădere pentru al patrulea an. Ce spun românii despre problemele lor

Doar 39% dintre românii care au răspuns chestionarului s-au declarat mulțumiți de sistemul nostru sanitar. Lucru ce pune țara noastră pe locul 17.

Conform sondajului, românii sunt pe primele locuri la evaluarea sănătății fizice, alături de austrieci.

Cu toate acestea, 41 la sută dintre respondenții între 18 și 31 de ani sunt nemulțumiți de cum arată, principalul motiv fiind că se comparată cu aparițiile de pe rețelele de socializare.

În ceea ce privește fizicul, mulți ar face îmbunătățiri - aproape 70% lucrări dentare, iar peste 40% proceduri cosmetice. Totuși, 67% dintre participanții la studiu spun că au o stare de sănătate fizică bună.

Între timp, românii se simt din ce în ce mai singuri. Unii consideră că muncesc prea mult, pentru a mai avea timp de interacțiuni sociale. Grav este că peste jumătate spun că au trecut prin burnout. La polul opus, aproape 70% dintre respondenți, adică mai mult decât media europeană, spun că sunt fericiți.

Deși românii se autoevaluează, spunând că au cea mai bună sănătate mintală în 2024, specialiștii precizează că astfel de răspunsuri nu reflectă realitatea.

Gabriel Diaconu, medic psihiatru: „La nivelul nevoilor de bază, românii vor pune da, sunt fericit că am un acoperiș deasupra capului, că am ce mânca, sunt fericit că am copilul sănătos, că am un loc de muncă. Dar dacă îi întrebi în același timp dacă au speranță, dacă au planuri de viitor, dacă au educație financiară, dacă au planuri pentru viitor, unde se văd în câțiva ani, aceiași care se declarau fericiți îți vor spune că se simt pesimiști pentru viitor. Aici intervine paradoxul fericirii românului. Când vin vorba de România ca țară este suficient să ieși pe stradă și o să observi nemulțumire, restriște, privațiuni, oameni împovărați”.

De altfel, pentru al 4-lea an la rând, în toată Europa a scăzut încrederea în sistemele de sănătate.

Belgienii, elvețienii și olandezii sunt cei mai mulțumiți de sistemele lor sanitare. Spun că medicii și farmaciștii le oferă sfaturi bune și pot obține medicamente atunci când au nevoie. În acest clasament, România este pe locul al 17-lea. Doar 39% dintre respondenți s-au declarat mulțumiți de sistemul de la noi, sub media europeană.

