Moldovan a dat asigurări că furnizorii de servicii medicale, medicii și pacienții nu vor avea nicio obligație suplimentară și că noul sistem a fost optimizat prin PNRR pentru a preveni blocajele tehnice, potrivit Agerpres.

Cum ne conectăm

Pentru a accesa plaforma, oamenii trebuie să își creeze un cont de utilizator prin aplicația ROeID sau cu ajutorul medicilor.

ROeID este sistemul de identitate digitală al statului român, dezvoltat de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Acesta permite autentificarea în mai multe servicii publice online folosind aceeași identitate digitală.

Procesul se face din aplicația ROeID și presupune cinci etape:

Introduci datele personale și fotografiezi cartea de identitate.

Faci un selfie, pentru compararea imaginii cu fotografia din act.

Înregistrezi un scurt videoclip în care miști capul conform indicațiilor. Această etapă verifică dacă în fața camerei se află o persoană reală.

Filmezi actul de identitate, păstrându-ți fața în cadru.

Citești cu voce tare textul afișat de aplicație.

„Conectarea se poate face cu user și parola sau prin ROeID. ROeID este o modalitate foarte sigură de înscriere în această platformă. Este o aplicație (...) care confirmă că persoana din fața calculatorului sau a tabletei este acea persoană care are dreptul să intre în dosarul său de sănătate. Cealaltă modalitate de înscriere este printr-o vizită la un medic specialist aflat în relație contractuală cu CNAS. Pe viitor, analizăm și posibilitatea de înscriere cu cartea electronică de identitate, pe măsură ce ea va fi acomodată de populație”, a explicat președintele CNAS într-o conferință de presă.

De asemenea, acesta a precizat că la platformă vor avea acces și pacienții neasigurați. CNAS a subliniat că utilizrarea e-Sănătatea Mea nu este obligatorie, deoarece e un instrument alternativ, astfel încât pacienții care nu folosesc serviciile digitale să poată continua să apeleze la metodele clasice.

Ce documente ar trebui să fie în cont

CNAS a arătat că de la 1 septembrie, în contul platformei vor fi mai multe formulare medicale, printre care: bilete de trimitere, rețete medicale, scrisori medicale, etc. În același timp, e-Sănătatea Mea va avea 12 module. nu toate vor fi funcționale din prima zi.

Printre facilitățile din platformă se află:

Istoricul medical: Modulul „Pachetul meu” ar trebui să reunească informațiile despre serviciile medicale înregistrate în sistemul CNAS.Rețetele. Pacientul ar urma să poată vedea rețetele emise și istoricul eliberării medicamentelor.

Serviciile decontate: În cont vor putea fi verificate consultațiile, analizele, investigațiile, internările și celelalte servicii pe care furnizorii le-au raportat și CNAS le-a decontat. Această funcție îi permite pacientului să verifice dacă în numele său apar servicii pe care nu le recunoaște.

Cardul de sănătate, folosit încă o lună

Pentru a evita perturbarea activității din cabinete, președintele CNAS a anunțat prelungirea perioadei de grație pentru utilizarea cardului național de sănătate. În plus, sistemul se pregătește pentru integrarea noului buletin electronic.

Persoanele care nu dețin un buletin electronic vor putea utiliza în continuare cardul de sănătate.

„Regula semnării cu cardul este ridicată încă o lună, astfel încât să nu bulversăm activitatea și să primim feedback-urile tehnice. Îi rugăm totuși pe medici să utilizeze cardul. În orele următoare, vom pune la dispoziția furnizorilor specificațiile de interfațare, publicate inițial ca reminder la începutul lunii august, care vor permite semnarea în paralel atât cu cardul de sănătate, cât și cu cardul electronic de identitate”, a punctat Horațiu Moldovan.

Întrebat despre istoricul defecțiunilor din sistemele informatice ale sănătății, Horațiu Moldovan a oferit garanții că noua platformă beneficiază de o arhitectură superioară, capabilă să facă față fluxului de date, fiind dezvoltată alături de experți în securitate cibernetică.

„Platforma nu are cum să se blocheze în primele zile, deoarece ea deja funcționează și nu am avut semnale negative în ultimele săptămâni. Am schimbat integral infrastructura hardware și software prin proiectul PNRR de redimensionare, optimizare și standardizare. Problemele care au determinat blocajele din ultimii 20 de ani au fost soluționate. Actualizarea a fost realizată de unii dintre cei mai importanți actori din domeniu din România, cu suportul celor mai competente instituții ale statului în materie de securitate cibernetică”, a conchis președintele CNAS.