Țara noastră trebuie să achite 600 de milioane de euro, după ce am pierdut procesul cu respectiva companie farmaceutică. Este vorba despre un litigiu apărut ca urmare a faptului că nu am mai achiziționat cele 29 de milioane de doze de ser comandate în pandemia de COVID-19.

Corespondent Știrile ProTV: Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, este în drum spre Washington, unde urmează să se întâlnească cu reprezentanții companiei Pfizer pentru a negocia situația, astfel încât să primim medicamente inovative, care ar urma să intre pe lista celor decontate de stat. Vorbim, de exemplu, de medicamente pentru pacienții cu cancer.

Însă cum s-a ajuns în situația ca România să datoreze 600 de milioane de euro companiei Pfizer? Știm cu toții, ne amintim pandemia de COVID-19. Autoritățile spun că, în acel moment, dozele de vaccin anti-COVID erau negociate la nivelul Comisiei Europene cu această companie, nu de fiecare țară în parte.

În mai 2021, când la conducerea Ministerului Sănătății era Ioana Mihăilă, iar premier era Florin Cîțu, a venit din partea Comisiei Europene solicitarea în care trebuia să răspundem dacă mai vrem sau nu doze de vaccin. Atunci, autoritățile de la noi au decis că trebuie să primim acest vaccin. Știm că foarte mulți dintre români, în acele momente, voiau vaccinul Pfizer.

S-a semnat un contract, așadar, pentru 39 de milioane de doze de vaccin Pfizer. O parte dintre ele, mai exact 10 milioane, au fost achiziționate, iar o cantitate a fost vândută către alte state europene, iar o altă cantitate a fost achiziționată de România și folosită.

Însă, din cauza modului în care a decurs pandemia, statele europene au cerut Comisiei Europene să renegocieze contractul pentru vaccin cu compania Pfizer, în anul 2022. S-a întâmplat acest lucru, Comisia Europeană a renegociat contractul cu compania Pfizer și a apărut astfel amendamentul 5, care prevedea anumite clauze. Mai exact, se scădea cantitatea de doze de vaccin care trebuia achiziționată, însă trebuia plătită o anumită sumă.

Atunci, Comisia Europeană a trimis, în mai multe rânduri, solicitări României să spună dacă este de acord cu acest amendament, dar România nu ar fi trimis niciun răspuns. În acel moment, la conducerea Ministerului Sănătății era Alexandru Rafila, iar premier era Nicolae Ciucă. Nu s-a dat niciun răspuns din partea României.

Așadar, România a rămas atunci în baza contractului inițial, care ne obliga să cumpărăm cele 29 de milioane de doze de vaccin.