În spitalele de stat sunt puține locuri și greu de obținut, iar în cele private costurile sunt de ordinul miilor lei.

Cum mulți fizio-terapeuți nu lucrează cu Casa de Asigurări de Sănătate, pacienții care au nevoie de recuperare sunt nevoiți să plătească din buzunar. Autoritățile spun că vor mări tarifele decontate însă este nevoie de mai mulți bani la bugetul sănătății.

În vârstă de 58 de ani, acest bărbat a suferit un AVC și are nevoie de recuperare. Soția să povestește că a găsit foarte greu loc în spitalele de stat, iar în cel privat costurile le-au depăşit posibilităţile financiare.

Soție pacient: „Facem acasă cu un kinetoterapeut...dăm 300 de lei pe zi”.

În aceeași situație sunt şi pacienții cu infarct, ori cei care au suferit diferite accidente. La fel şi adulții sau copii care au diferite afecțiuni ale coloanei și au nevoie de recuperare.

În România sunt înregistrați aproximativ 9.900 de fizioterapeuți activi. Doar 960 sunt în ambulatorii de specialitate, iar cel puțin 688 în alte clinici care oferă servicii decontate. Pentru că tarifele de la stat sunt foarte mici, mulți preferă să lucreze pe cont propriu, fără contract cu casa de asigurări de sănătate. Iar pacienții sunt nevoiți să scoată bani din buzunar pentru serviciile lor.

Statul decontează maximum 21 de zile de tratament/an de asigurat și doar în situații speciale 42 de zile pe an. Tarifele sunt cuprinse între 50 și 130 de lei pe zi.

Daniela Stânca, președinte Colegiul Fizioterapeuților: ''Probabil că o parte dintre ei funcționează fără să-și fi luat avizul de liberă practică, fără să-și fi făcut o formă legală de exercitare a profesiei. În multe state din UE fizioterapeutul poate contracta firect serviciile de fzioterapie, pacientușui fiindu i decontate''.

La noi contractul se face de regulă printr-o clinică medicală, iar planul de exerciții și proceduri trebuie făcut de un medic de recuperare.

Diana Lidia Tache Codreanu, medic primar recuperare: ''Singurul capabil să creeze acest plan care să fie urmărit de pacient fără a avea repercursiuni, fără a avea reacții adverse și pentru a ajunge la beneficiile maxime''.

Conform celor de la Casa de Asigurări de Sănătate, numărul cabinetelor care oferă servicii decontate de stat a crescut cu 11% într-un singur trimestru. Doar că...

Elisabeth Iuliana Brumă, director în cadrul CNAS: ''Atât timp cât nu crește și bugetul alocat fiecare furnizor va primi o valoare de contract mai micp, pentru că aceeași bani se împart la un număr mai mare de furnizori''.

Autoritățile spun că din ianuarie vor crește unele tarife pentru decontarea serviciilor de recuperare.