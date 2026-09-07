Rusia și Coreea de Nord au inaugurat primul pod rutier peste granița comună. „Un nou simbol al prieteniei” | FOTO

Construcţia noului pod, care a făcut obiectul discuţiilor timp de ani de zile, a început în aprilie anul trecut, după ce proiectul a fost convenit în timpul unei vizite a preşedintelui Vladimir Putin în Coreea de Nord, în 2024, scrie News.ro.

Existau deja legături aeriene şi feroviare directe între Moscova şi Phenian, dar până luni nu exista o legătură rutieră adecvată.

În schimb, încă din 1959 şi în baza unui acord special, pe podul feroviar din apropiere – care a fost timp de decenii singurul punct de trecere a frontierei – fuseseră aşezate scânduri pentru a permite trecerea vehiculelor peste graniţa dintre cele două ţări.

„Sunt convins că extinderea infrastructurii de transport transfrontalier va oferi un impuls puternic pentru dezvoltarea în continuare a cooperării comerciale, economice, ştiinţifice, tehnologice şi culturale”, a declarat Mişustin, care a afirmat că relaţiile dintre Moscova şi Phenian se află „la un nivel fără precedent” şi a calificat deschiderea podului drept „un eveniment cu adevărat istoric”.