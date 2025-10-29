Protocol pentru asistente în spitale: ”Fără unghii lungi date cu gel, inele şi brăţări”. Cursuri pentru spălarea mâinii

29-10-2025 | 07:47
medic, asistenta
Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAM), filiala Bucureşti, Carmen Mazilu, spune că asistenţii medicali trebuie să respecte procedura spălării mâinilor, dar şi a instrumentarului.

Întrebată despre cazul infecţiilor nosocomiale de la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi, unde şapte copii au murit, Carmen Mazilu s-a referit la protocoalele medicale ce trebuie respectate de către asistenţii medicali.

”În primul rând trebuie să respecte procedura corectă de spălare a mâinilor. Şi începem de la cel mai simplu lucru. Asistentul medical intră în contact cu pacientul tot timpul, cum spuneam, de la spălarea mâinilor, de la procesarea instrumentarului, curăţenia şi igiena pacientului. Absolut totul este în jurul asistentului medical şi asistentul medical este în relaţie directă”, a afirmat Carmen Mazilu.

Ea a precizat că există protocoale ce trebuie respectate de către personalul medical.

”Nici n-ar trebui să vorbim în 2025 de respectarea lor”

”Oamenii trebuie să le ştie şi să le urmeze. Fără unghii lungi date cu gel, fără inele şi alte bijuterii, brăţări în special, cu ţinută de spital completă şi igienizată. Astea sunt banale. Nici n-ar trebui să vorbim în anul 2025 de respectarea lor. Facem cursuri de educaţie continuă pentru spălarea mâinilor. Majoritatea spitalelor şi-au achiziţionat aparate de verificare. Deci ştiu foarte clar că fiecare spital aproape are un program anual de pregătire a asistenţilor medicali pentru spălarea mâinilor şi pentru resuscitarea cardiorespiratorie. Ceea ce este foarte bine. Niciodată nu este prea mult”, a adăugat Carmen Mazilu.

