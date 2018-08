Pintea: Nu se ştie cu exactitate numărul bolnavilor care au nevoie de transplant pulmonar

Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat că în prezent nu se ştie cu exactitate numărul bolnavilor români care au nevoie de transplant pulmonar, dar că va fi modificat ordinul de înfiinţare a Agenţiei Naţionale de Transplant.

Ea a amintit că în urmă cu o lună a fost schimbată conducerea Agenţiei Naţionale de Transplant şi a precizat că restructurarea acestei instituţii urmează, relatează Agerpres.

"Există aceste registre care sunt pe fiecare centru în parte. Agenţia Naţională de Transplant, directorul executiv, deşi are atribuţii în fişa postului să cunoască aceste date, nu are acces la aceste date. Da, şi mie mi se pare ciudat. Am primit un raport din partea noii conduceri, un raport în care ni se prezintă succint probleme, urmând Corpul de Control să finalizeze raportul de control, dar odată cu acel raport, noua conducere a venit şi cu o propunere de modificare a ordinului de înfiinţare a Agenţiei Naţionale de Transplant. Deci, până la legea transplantului, vom lua măsuri imediate, astfel încât să putem avea o transparenţă şi o predictibilitate. Tot ce pot să vă spun este că, deşi la Direcţia Asistenţă Medicală din Ministerul Sănătăţii aveam date că există 31 de pacienţi care necesită transplant pulmonar, în registru nu apare decât unul singur. Nu avem în acest moment - şi spun în acest moment, pentru că vom avea cât de curând, probabil vineri - o prioritizare în funcţie de urgenţă sau în funcţie de înscrierea pe listă a pacienţilor care au nevoie de orice tip de transplant", a precizat ministrul în cadrul unei conferinţe de presă.

Ea a adăugat că unul dintre criteriile în funcţie de care se aleg receptorii în acest moment este compatibilitatea: "Eu, în acest moment, nu am de la Agenţia Naţională de Transplant o situaţie privind listele pacienţilor. (...) Nu au găsit nimic, au cerut date în paralel, au primit date, le-au pus cap la cap şi în afară de raportul cu care au venit, au venit şi cu propuneri de modificare a ordinului de înfiinţare a Agenţiei Naţionale", a spus ea.

Ministrul a mai declarat că propunerile de modificare a ordinului sunt foarte clare şi vor aduce "o maximă transparenţă a activităţii de transplant" din România.

Sorina Pintea: Avem în stoc 80.000 de doze de vaccin tetravalent, care vor expira în septembrie

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunţat, miercuri, că există pe stoc 80.000 de doze de vaccin tetravalent, care vor expira în septembrie, şi că reprezentanţii ministerului au luat legătura cu reprezentanţii Societăţii pentru Medicină de Familie pentru a vedea de ce nu sunt folosite.

"În ceea ce priveşte partea de vaccinare, au pornit de anul trecut contractele. Le-am găsit blocate când am ajuns în minister. Nu a fost uşor să le deblocăm. Şi finalul a fost că, în acest moment, avem toate tipurile de vaccin, dar am avut două săptămâni în care ROR nu s-a găsit în anumite zone. Era pe stoc naţional, dar în anumite zone nu era. Eu am spus în acel moment că a fost o piedică în programul de vaccinare. Poate că a fost, poate că nu. Acum avem toate vaccinurile. La tetravalent, de exemplu, am catagrafiat 90.000 de copii. Vaccinurile sunt în ţară, expiră în luna septembrie. Avem 80.000 de vaccinuri în stoc, în acest moment. Ministrul Sănătăţii nu poate să vaccineze copii. Prin urmare, am luat legătura cu reprezentanţii Societăţii pentru Medicină de Familie şi i-am rugat să îşi întrebe colegii de ce. Pentru că, ştiţi foarte bine, când lipseşte un vaccin, spunem, ieşim în presă: 'Nu avem vaccin'. Acum avem. Avem copii catagrafiaţi, avem 80.000 de doze în stoc, care vor expira în septembrie", a declarat Pintea, în cadrul unei conferinţe de presă.

Sorina Pintea: La un concurs pentru ocuparea postului de asistent medical într-un spital, nouă din 10 candidaţi nu au ştiut să se spele pe mâini

"Am participat la diverse seminarii şi conferinţe. La Palatul Parlamentului a fost o conferinţă, „Mâini curate”. Un spital din Braşov este cel mai curat din Europa şi a promovat acest program, „Mâini curate”. (...) Există nişte indicatori, care se referă şi la această acţiune, pentru că spălatul mâinilor presupune o anumită procedură. La un moment dat, la un concurs pentru asistente medicale în spital, unul dintre subiecte la proba practică a fost spălatul pe mâini. Am urmărit cu interes acel concurs pentru că probele practice erau ceva nou şi se refereau inclusiv la abilităţile asistenţilor medicali. Din 10, nouă nu au ştiut să se spele pe mâini, pentru că există o procedură specifică. Bun, eşti angajat într-un spital, dar există nişte proceduri”, a declarat ministrul Sănătăţii Sorina Pintea, potrivit news.ro.

Ea a explicat că implementarea acestor proceduri ţine de directorul de îngrijiri, iar în ceea ce priveşte controlul, de acesta se ocupă Direcţia de Sănătate Publică.

